/yeniden// Eşi, Necati Şaşmaz hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) KARŞILIKLI boşanma davaları devam eden Nagehan Şaşmaz, eşi Necati Şaşmaz hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Aile Mahkemesi verdiği kararda Necati Şaşmaz'ın 6 ay süreyle eşine ve eşinin iş yerine ve konutuna yaklaşmasını yasaklandı. Kurtlar Vadisi adlı dizide 'Polat Alemdar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu, bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilen silahlarını da polise teslim edecek.
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