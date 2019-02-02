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 /yeniden /- FENOMEN ÇİĞ KÖFTECİ ŞARKI SÖYLEYEN GENÇLERE SALDIRDI...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:10 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Sosyal medyada fenomen haline gelen Sirkeci'deki çiğ köfteci, işyerinin önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere saldırdı.

İstanbul DHA
Sosyal medyada fenomen haline gelen Sirkeci'deki çiğ köfteci, işyerinin önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere saldırdı. Çiğ köftecinin gençlerden birine vurması kameraya yansıdı.
Sirkeci'deki çiğ köfteci, söylemleri ve hareketleriyle sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu. Çiğ köftecinin ününden yararlanmak isteyen iki genç de görüntü çekip sosyal medyada paylaşmak için hareket geçti. İki genç bir arkadaşlarını yanlarına alarak çiğ köftecinin önüne geldi. Arkadaşları kayıttayken onlarda gitar çalıp şarkı söylemeye başladı. Ancak çiğ köfteci bir anda gençlere saldırdı.
Ali usta olarak bilinen çiğ köfteci, gençlerden birini başına vurdu. Gençler hızla kaçarak uzaklaştı.
Gençler daha sonra o anlara ilişkin arkadaşlarının çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Dayak yiyen genç, "Arkadaşlar dayak yedim, kanala bir abone olursunuz artık" diyerek görüntüleri izleyenlere seslendi.

Görüntü Dökümü:
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-Gençlerin çiğköfteci önüne gelmesi
-Gitar çalıp şarkı söylemeleri
-Çiğ köftecinin saldırması
-Kaçmaları
-Konuşmaları

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