Yeniden gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeni gelişme

Kadıköy Göztepe'deki evinde dün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan, sağlık kontrolünden geçirildi.

Ahmet Altan, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

YARGI SÜRECİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Altan'ın, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Kasım'da adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan hakkında, "Kaçma şüphesi, suçunun yasada belirtilen katalog suçlardan olması, konumu, sıfatı, eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin, harici davranışları da gözetilerek amaca hizmet etmediği" gerekçeleriyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 98 ve 100. maddeleri kapsamında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Karar doğrultusunda dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altan'ı Kadıköy Göztepe'deki evinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA

