Yeniden gözaltına alınan eski garnizon komutanının emir astsubayı serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda daha önce gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla salıverilen, darbe girişimine ilişkin davada müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Samsun Garnizon Komutanı tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in emir astsubayı, ikinci kez gözaltına alındıktan sonra yine serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurduğu öne sürülen emekli astsubay Yunus T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Samsun Garnizon Komutanı tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in emir astsubayı emekli astsubay Yunus T, 13 Mart'ta düzenlenen "ankesörlü telefon" operasyonunda da gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

