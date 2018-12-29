/yeniden/ İlber Ortaylı: Sandviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar

Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)- BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde Atatürk Sempozyumu'na katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, günümüzde eğitim sisteminin büyük sorunları olduğunu belirterek, "Özel eğitime karşı değilim. Ama bugünkü gibi özel eğitim olmaz, sandviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar. 15 tane peynirci dükkanından iyi peynir çıkmaz. Bu feci bir şey ve tahlil edilmemiş bir sorun" dedi.

SEMPOZYUM DÜZENLENDİ

Boğaziçi Üniversitesi'nde Atatürkçü Düşünce Kulübü'nün ev sahipliğinde Atatürk Sempozyum'u düzenlendi. Sempozyuma Prof. Dr. İlber Ortaylı ve farklı illerden üniversite öğrencileri katıldı. Sempozyumda Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dünyanın Gözünde Atatürk ve Türk Aydınlanması başlıklı bir konuşma yaptı, ardından da öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ortaylı konuşmasında, Atatürk'ün askeri hayatı, İstiklal Savaşı, 1. ve 2. Dünya Savaşları'na değindi.

TÜRK ORDUSUYLA İNSANLARIN NEDEN UĞRAŞTIKLARI BELLİ...

Ortaylı, "Bir takım akımlar, Türkiye'de ordunun içine girip onu zayıflatmak dejenere etmek amacını güdüyorsa bunda tabi ki dışardan destek görüyorlar. Çünkü Türkiye'de ordu, çok mühim yani bizim tarihimizde de hanemizde de organizasyonun en belirgin şekilde ortaya çıktığı yerdir. Modernleşme demek insanın kalitesinin değiştirmekse en iyisinin henüz maalesef sadece askeri eğitimde becerilebildiği bir daldı bu. Sadece orada bu kadar başarılı olundu. Ben bir sürü fakülteleri gezdim, hocalık yaptım, talebelik yaptım. Size şunu söyleyebilirim; Sivil eğitim maalesef insanların kalite değişiminde öncülük yapamıyor. Bir değişme kalite düzelmesi ortaya çıkmıyor kolay kolay. Halbuki askeriye atılım gücü veriyor, gelişme gücü veriyor merak ettiriyor dedi. Ortaylı, ayrıca Türk ordusu üzerine yapılan planları kastederek Türk ordusuyla insanların neden uğraştıkları belli...Donanmanın yaptığı atılımlar belli, teknoloji gelişiyor bunu engellemek lazım. Bunun engellenmesi lazım. Bu nasıl olacak hepinizin çok iyi bildiği bazı alttan alta oymalarla olur. Çok açık şekilde kabiliyetli insanları diskalifiye edersin, insanların hayatını çalarsın. Bunun gibi bir takım numaralar hazırlarsın bu çok açık. Burada komplo teorisine inanıyorum ve öyle" diye konuştu.