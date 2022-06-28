Yeniden ısıtılan pirinç büyük tehlike taşıyor! Besin zehirlenmesine karşı etkili öneriler

Kötü koşullarda saklanıp hazırlanan ve pişirilen besinlerde bakterilerin çoğalması gözlenir ki yaz aylarında artan hava sıcaklığı ve nem oranı bakteriler için uygun ortam yaratırken üreme hızlarını da artırır.
Bakteriler üremek için et, süt, tavuk, balık, yumurta gibi protein yönünden Potansiyel Tehlikeli Besinler zengin besinleri tercih ederler ki bunlara denir. Besinlerin hazırlık aşamasında hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde çeşitli kaynaklardan bakteriler besin ile kontamine olabilir. Burada en önemli nokta kişisel hijyen koşullarının sağlanmasıdır. Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi.
Ayrıca hazırlama ve pişirme aşamalarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar;
Pirinç içeren yemekleri günlük olarak tüketilecek miktarlarda yapın. Yeniden ısıtma söz konusu olacaksa bir kereden fazla tekrar ısıtma işlemi yapmayın. Vücuttan toksinleri atmak amacıyla bulantı, kusma ve ishal görülür. Kesinlikle bunları engelleyen bir ilaç kullanmaksızın vücut sıvı- elektrolit dengesini korumak için bol miktarda sıvı (temiz içme suyu, ayran, şekersiz çay) tüketin.
İshaliniz geçene kadar pirinç lapası, haşlanmış patates, ekşi elma vb. besinleri tüketin. Sebzeleri pişirdikten, meyveleri de yıkayıp kabuğunu soyduktan sonra tüketin. Erik, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi meyveler bağırsak hareketlerini arttırdığı için yenmemelidir.
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