HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yeniden ısıtılan pirinç büyük tehlike taşıyor! Besin zehirlenmesine karşı etkili öneriler

Yeniden ısıtılan pirinç büyük tehlike taşıyor! Besin zehirlenmesine karşı etkili öneriler

28.06.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mikrop bulaşmış gıda veya suların alınmasıyla ortaya çıkan hastalık durumuna Besin Zehirlenmesi denir. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler gösterir. Besin kaynaklı hastalığa herkes yakalanabilir, ancak bazı kişiler daha duyarlıdır. Bunlar bebekler, çocuklar, gebeler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerdir.

Yeniden ısıtılan pirinç büyük tehlike taşıyor! Besin zehirlenmesine karşı etkili öneriler

Kötü koşullarda saklanıp hazırlanan ve pişirilen besinlerde bakterilerin çoğalması gözlenir ki yaz aylarında artan hava sıcaklığı ve nem oranı bakteriler için uygun ortam yaratırken üreme hızlarını da artırır.

iStock-1173821317

Bakteriler üremek için et, süt, tavuk, balık, yumurta gibi protein yönünden Potansiyel Tehlikeli Besinler zengin besinleri tercih ederler ki bunlara denir. Besinlerin hazırlık aşamasında hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde çeşitli kaynaklardan bakteriler besin ile kontamine olabilir. Burada en önemli nokta kişisel hijyen koşullarının sağlanmasıdır. Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi.

BESİN ZEHİRLENMESİ NASIL ÖNLENİR?

Ayrıca hazırlama ve pişirme aşamalarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar;

  • Sebze ve meyvelerin bol su ile yıkayın.
  • Et ve sebzeler için farklı bıçak ve doğrama tahtasının kulanın.
  • Kırık, çatlak yumurta kullanmayın .
  • Besinin iyi pişirilmesi ve tencere içindeki ısı dağılımının sağlanması için belirli aralıklarla karıştırın.
  • İki saatten fazla oda sıcaklığında tutmadan buzdolabında saklayın ( bakteri üremesinin en fazla olduğu ısı aralığı 5 -65 derece arasıdır),
  • Tüketeceğiniz kadar besini 75 dereceye kadar ısıtın .
  • Dondurulmuş besinleri satın alırken soğuk zincirin kırılmamış olmasına dikkat edin. Ambalajı altında ve içinde buz kristalleri olanları satın almayın.
  • Özellikle dondurulmuş yiyecekleri orijinal paketlerinde, (-18)˚C ve altındaki sıcaklıklarda saklayın.
  • Dondurulmuş besinleri en uygun çözdürme yöntemleri buzdolabı sıcaklığında, orijinal ambalajında akan su altında veya mikrodalga fırında çözdürmektir.
  • Konserve besin satın alırken, alt ve üst kapakları şişkin olanları, kutusu hasar görmüş, kapağı gevşemiş, kırık ya da çatlak olanları satın almayın.
  • Pişmiş pirinç de potansiyel tehlikeli besinler arasında yer almaktadır.
Alırken iki kere düşünün! Ölümcül zehirlenmelere karşı dikkat! Bu belirtiler varsa doktora koşunAlırken iki kere düşünün! Ölümcül zehirlenmelere karşı dikkat! Bu belirtiler varsa doktora koşun

YENİDEN ISITILAN PİRİNCE DİKKAT

Pirinç içeren yemekleri günlük olarak tüketilecek miktarlarda yapın. Yeniden ısıtma söz konusu olacaksa bir kereden fazla tekrar ısıtma işlemi yapmayın. Vücuttan toksinleri atmak amacıyla bulantı, kusma ve ishal görülür. Kesinlikle bunları engelleyen bir ilaç kullanmaksızın vücut sıvı- elektrolit dengesini korumak için bol miktarda sıvı (temiz içme suyu, ayran, şekersiz çay) tüketin.

iStock-1365562848

İshaliniz geçene kadar pirinç lapası, haşlanmış patates, ekşi elma vb. besinleri tüketin. Sebzeleri pişirdikten, meyveleri de yıkayıp kabuğunu soyduktan sonra tüketin. Erik, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi meyveler bağırsak hareketlerini arttırdığı için yenmemelidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Migren hastaları dikkat! Hastalığınız tetiklenebilir Migren hastaları dikkat! Hastalığınız tetiklenebilir
Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?Erdoğan duyurdu! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Özgür Demirtaş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Özgür Demirtaş paylaştı sosyal medya yıkıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

Yeni ittifak iddiası kulisleri salladı! Zafer Partisi...

Yeni ittifak iddiası kulisleri salladı! Zafer Partisi...

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Bahçeli'den Türk Ocakları'na tepki! 'Bunu nasıl yaptınız?'

Bahçeli'den Türk Ocakları'na tepki! 'Bunu nasıl yaptınız?'

İlginizi Çekebilir

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

Anne ve kızı toplu tecavüze uğradı! Evlerine bırakacaklardı

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.