- (yeniden) İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
9 günlük bayram tatili bugün başlıyor. İstanbul'a bugün çok sayıda kişinin tatil için yola çıkması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.30'da yoğunluk yüzde 47'e ulaştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum havadan görüntülendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile TEM Bağcılar mevkiinde ise trafik akıcı ilerliyor.
Görüntü Dökümü:
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- FSM'den havadan görüntüler
- 15 Temmuz şehitler köprüsü
- TEM Mahmutbey trafikten görüntüler
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