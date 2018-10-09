/yeniden / İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yılı

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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Hasan YILDIRIM -Taner YENER İstanbul (DHA) - İSTANBUL'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi
6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı. Tören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenginin Taksim Cumhuriyet Anıtı'na bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Anıt özel defterini yazıp imzalayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "95 yıl önce bugün işgalciler İstanbul'umuzu hüsran ve zillet içerisinde terk ettiler.İşgale karşı tarihin en destansı savaşlarından birini yapan milletimiz kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Biz de 6 Ekim'i aynı duyguyla ve heyecanla daha da kenetlenerek yad ediyor barışın ve esenliğin adresi olmuş İstanbul'a karşı hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını şükran ve rahmetle anıyoruz" dedi.
Tören, toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

(FOTOĞRAF)

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