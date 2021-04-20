Yeniden korona olmaya gönüllü olanlara 57 bin TL!

İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi daha önce Covid-19’a yakalananlara, yeniden virüs bulaştırmak için bir klinik deneme başlatacaklarını duyurdu. Çalışmayla, insanların yeniden enfekte olmasını engelleyen ve gelecekteki aşıların hızlı bir şekilde izlenmesine yardımcı olabilecek bağışıklık koruma düzeyinin belirlenmesinin amaçladığı ifade edildi.

YENİDEN ENFEKTE OLMAYI ENGELLEYEN ANTİKOR SEVİYESİ BELİRLENECEK

Araştırmacılar her gönüllüyü virüse maruz bırakacak, böylece yalnızca yeterince güçlü bir bağışıklık tepkisine sahip olanlar yeniden enfekte olmaktan kaçınacak. Bu, o altın düzeydeki bağışıklığı üreten aşıların, on binlerce insanların yer aldığı klinik çalışmaları gerektirmeden hızla takip edilebileceği ve onaylanmasını sağlayacak.

Araştırma lideri ve aşı bilimi profesörü Helen McShane, "Eğer belirli bir antikor seviyesinin birisini yeniden enfekte etmenin mümkün olmadığı anlamına geldiğini belirleyebilirsek, bu, en etkili aşıların tasarlanmasına çok çabuk katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞECEK

Bununla birlikte, Wellcome Trust tarafından finanse edilen ve etik onayı aldıktan sonra bu ay başlaması beklenen çalışma, daha önce Covid ile doğal olarak enfekte olmuş 18-30 yaş arası kişileri işe alacak. Çalışma iki aşamada yürütülecek. 64 sağlıklı gönüllünün katıldığı ilk aşamada, koronavirüsün çoğalmasına imkan veren en düşük dozu belirlenecek. Dozlama miktarı belirlendikten sonra, yaz aylarında başlaması beklenen çalışmanın ikinci aşamasında katılımcıları enfekte etmek için kullanılacak.