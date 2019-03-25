HABER

"Yeniden milletimizi söz sahibi yapmak durumundayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 14:51 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "Her daim yönü millete dönük, her daim vicdan hizasında durmuş bir hareket olarak yeniden milletimizi söz sahibi yapmak durumundayız"

BİLECİK (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Her daim yönü millete dönük, her daim vicdan hizasında durmuş bir hareket olarak yeniden milletimizi söz sahibi yapmak durumundayız." dedi.

Uysal, esnaf ziyaretinde bulundu, Belediye Kültür Sitesi'nde partililere hitap etti.

Yerel yönetimlerin değişen bir mahiyetinin bulunduğunu belirten Uysal, seçimlerde doğru tercih yapılmasının önemine dikkati çekti.

Ülkenin kaynaklarının heba edildiğini savunan Uysal, şöyle konuştu:

"Kendi irademize sahip olacak insanlara oyumuzu vermek mecburiyetindeyiz. Her daim yönü millete dönük, her daim vicdan hizasında durmuş bir hareket olarak yeniden milletimizi söz sahibi yapmak durumundayız.

Yerel yöneticiler, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz, aynı zamanda o şehre her açıda önderlik yapmak mecburiyetindeler, o şehrin ekonomisine de toplumsal hayatına da siyasi hayatına da önderlik yapacak."

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Orhan Alper kararlıOrhan Alper kararlı
Aktaş: “Daha önce maça gitmeyenler en ateşli Bursasporlu oldu”Aktaş: “Daha önce maça gitmeyenler en ateşli Bursasporlu oldu”
Anahtar Kelimeler:
Bilecik Demokrat Parti gültekin uysal

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Diğer Haberler
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.