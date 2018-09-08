Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine düzenlenen operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, tutuklu yargılandıkları Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda, tahliye edildikten sonra yeniden örgütlenmek için toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan 10 kişiyle irtibatlı oldukları iddia edilen 2 kişi daha yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, FETÖ üyelerinin Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evine düzenlenen operasyonda toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan 10 zanlıyla irtibatlı oldukları, daha önce birlikte toplantılara katıldıkları tespit edilen ve mesleklerinden ihraç edilen öğretmen A.V. ile eski itfaiyeci T.B. gözaltına alındı.

Zanlıların daha önce gözaltına alınan 10 şüpheli gibi tutuklu yargılandıkları FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda tahliye edildikleri, tutuksuz yargılanmalarının sürdüğü, buna rağmen örgütle bağlarını devam ettirdikleri belirlendi.

Dün, FETÖ üyelerinin toplantı yaptıkları sırada bağ evine düzenlenen operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenler F.S.E, A.K, Ş.M, M.Ö, memur E.M.B, belediye çalışanı Ö.F, esnaf M.G, işçi M.S, iş adamları M.Z.G. ve M.A. yakalanmıştı.

