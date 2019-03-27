HABER

"Yeniden ortak paydada Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "Yeniden ortak paydada Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Türkiye'nin ortak bütün değerlerinin siyaset alanında rekabet haline gelmesini istemiyoruz"

KOCAELİ (AA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Yeniden ortak paydada Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Türkiye'nin ortak bütün değerlerinin siyaset alanında rekabet haline gelmesini istemiyoruz." dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde partisinin yeni il binasının açılışına katılan Uysal, seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsattı.

Seçim günü önce sandıkları dolduracaklarını sonra da sandıklara sahip çıkacaklarını belirten Uysal, yarın daha büyük hizmetlerin sahibi olacaklarını söyledi.

Anadolu'da "Anadolu insanının kantarı belindedir." şeklinde bir ifade bulunduğuna dikkati çeken Uysal, "İnsanımız belindeki kantarla tartacak, nerede ehil insan var, nerede namuslu insan varsa onlara oy kullanacak." diye konuştu.

Uysal, var güçleriyle mücadele ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşte biz buradaki bütün adaylarımızla beraber milletin önünde hür irademizle var gücümüzle mücadele ediyoruz. Allah'ın izniyle bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Yeniden ortak paydada Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Türkiye'nin ortak bütün değerlerinin siyaset alanında rekabet haline gelmesini istemiyoruz. Türkiye'yi yeniden kurucu bir ruhla devlet mefhumunu da millet kavramını da erkler ayrılığını da hukuk devleti prensibini ve demokrasiyi de bu ülkede kuracak yegane güç demokratlardır, hürriyetçi demokrasiye inananlardır."

Uysal, konuşmasının ardından il binasını gezdi. Açılışa katılan vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Özhaseki: CHP'de isyan başladıÖzhaseki: CHP'de isyan başladı
Bakan Dönmez'den 'tek saat' açıklaması: AB'nin kararı isabetlidir (2)Bakan Dönmez'den 'tek saat' açıklaması: AB'nin kararı isabetlidir (2)
Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti DP Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.