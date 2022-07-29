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Yeniden ortaya çıktı! Tunceli'de 'Wagner Kaya Engereği' görüldü: 1 saat içinde öldürüyor

29.07.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce 2020 yılında yine Tunceli'de görüntülenen "Wagner Kaya Engereği" yine ortaya çıktı. Kentte 2 yıl aradan sonra ilk kez fotoğraflanan ve son dereke ölümcül olduğu bilinen yılanın, ısırdığı insanı 1 saat içinde öldürdüğü ifade edildi.

Yeniden ortaya çıktı! Tunceli'de 'Wagner Kaya Engereği' görüldü: 1 saat içinde öldürüyor

Tunceli'de bir vatandaş, oldukça zehirli olmasıyla bilinen "Wagner Kaya Engereği" türü yılanı fotoğrafladı. Isırdığı insanı 1 saat içinde öldürebilmesiyle bilinen tür daha önce 2020 yılında yine Tunceli’de görülmüştü...

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde doğa gezisine çıkan Hüseyin Deniz Gülmez, kayalık alanda son derece zehirli olan "Wagner Kaya Engereği" fark etti. Cep telefonuyla engereği fotoğraflayan Hüseyin Deniz Gülmez, daha sonra bölgeden ayrıldı.

"ZEHİRLİ OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİK"

İlk kez bu denli büyük bir yılan gördüklerini söyleyen Hüseyin Deniz Gülmez, “Arkadaşlarla doğa gezisi yaparken denk geldik. Mağaranın içinde hareketsizce yatıyordu. Yanına fazla sokulmadan fotoğraflarını çekip bölgeden ayrıldık. Son derece zehirli bir tür olduğunu sonradan öğrendik” dedi.

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"1 SAAT İÇİNDE ÖLDÜREBİLİYOR"

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parkalar Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında yaptıkları çalışmayla kentte ilk kez ölümcül "Wagner Kaya Engereği" türü yılan tespit etmişti.
Wagner kaya engereği Türkiye'de çok az bölgede görülüyor. Zehri çok etkili olan engerek, bir insanı ısırdığında gerekli müdahale yapılmazsa 1 saat içinde öldürebiliyor. (İHA)

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