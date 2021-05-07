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  4. Yeniden ortaya çıktı! 'Yalnız' minareyi görenler şaşkına dönüyor

Yeniden ortaya çıktı! 'Yalnız' minareyi görenler şaşkına dönüyor

07.05.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da sular altında kalan köyün 'yalnız minaresi' görünümüyle dikkat çekiyor. Mahallede yaşayan Celil Pak, "Baya güzel bir görüntüsü var, köyümüze baya renk katıyor. Minareden buradaki her yeri görebiliyorsun, fotoğraf çekiyoruz. Her tarafa hakim olabiliyoruz. Çok güzel bir yeri var. Minareyi görenler şaşırıyor." açıklamasını yaptı.

Yeniden ortaya çıktı! 'Yalnız' minareyi görenler şaşkına dönüyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi’nin eski yerleşim yeri, 1987 yılında Karakaya barajının inşa edilmesiyle sular altında kaldı. Baraj sularının altında kalan cami ve diğer yerleşim yerleri yıllar içerisinde tamamen kayboldu. Son yıllarda yaşanan kuraklık üzerine baraj sularının çekilmesiyle sular altında kalan köyün camisinin minaresi yeniden ortaya çıktı. 1968 yılında yapılan minare, yıllarca sular altında kalmasına rağmen tahrip olmadan dimdik ayakta duruyor. Köyün simgesi olan yalnız minare ilk kez görenlerin de dikkatini çekiyor.

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"MİNAREYİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Boran Mahallesi'nde yaşayan Celil Pak, sular altında kalan köyden geriye sadece minarenin kaldığını belirterek, “Bu minarenin hikayesini dedelerimizin bize anlattığından biliyoruz. O kadar eskiyi görmedik. Eskiden burada köy varmış. Üstte bulunan köy buradaymış. 1986 yılında barajın kurulmasıyla su yükselmesi olayı oldu. Sular altında kalan yerleşim yerleri yıkıldı ama sadece bu minare ayakta kaldı. Başka hiçbir enkaz bulamazsınız. Baya güzel bir görüntüsü var, köyümüze baya renk katıyor. Minareden buradaki her yeri görebiliyorsun, fotoğraf çekiyoruz. Her tarafa hakim olabiliyoruz. Çok güzel bir yeri var. Minareyi görenler şaşırıyor” dedi.

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Boran Mahallesi'nde yaşayan Abdulsamet Engin, köye ilk kez gelenlerin yalnız minare karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek, “1986 yılında baraj gelmiş, cami yıkılmış minare bu şekilde kalmış. Güzel bir görüntüye sahip. Minareye çıkıyoruz, buradan TOKİ’ye kadar gözüküyor. Güzel bir manzarası olduğu için bizde çıkıp manzarayı seyrediyoruz. Köyün dışından gelenler şaşırıyorlar, yukarıya çıkanlar gerçekten şaşırıyor” dedi.

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Boran Mahallesinde yaşayan 80 yaşındaki Salih Zeyveli, ilk namazını sular altında kalan camide kıldığını belirterek, “Burası Toygar Camisinin minaresi. Burası eskiden köydü. Orası suyun altında kaldı. Hep göçüp ileri gittiler. Minare ortada yalnız kaldı. Köyün sular altında kaldığında biz ufaktık, okula gidiyorduk. Ben namaza ilk bu camide başladım” dedi.

Kaynak: İHA

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