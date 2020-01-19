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  4. Yeniden Refah Partili Sakartepe'den "Libya mutabakatı" değerlendirmesi:

Yeniden Refah Partili Sakartepe'den "Libya mutabakatı" değerlendirmesi:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2020 20:42 | Son Güncelleme

"Milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa parti ayrımı olmadan mutlaka ülkemizin arkasındayız"

KİLİS (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "Libya mutabakatı"na ilişkin, "Milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa parti ayrımı olmadan mutlaka ülkemizin arkasındayız." dedi.

Partisinin teşkilat çalışmaları kapsamında kente gelen Sakartepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakata değindi.

Sakartepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim muhalefet anlayışımız her şeye karşı çıkan bir anlayıştan ziyade hayra motor, şerre frendir. Bu, ulusal bir meselemizdir. 1974 yılında koalisyon hükümetiyle Kıbrıs mücadelesini, Kıbrıs davasını zaferle nihayete erdirmiş bir hareketin temsilcileriyiz. Dolayısıyla Kıbrıs'tan bizi geriye adım attırabilecek hiçbir hareketin içinde olamayız. Milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa parti ayrımı olmadan mutlaka ülkemizin arkasındayız. Ayrım yapmaz, destekleriz. Zaten geçmişte de bunu gördük."

"Kanal İstanbul"a da değinen Sakartepe, konunun çok tartışılmadığını dile getirerek, kamuoyunun tatmin edilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Türkiye-Libya mutabakatı Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe

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