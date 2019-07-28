Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Kongresi

ESKİŞEHİR (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "17 yıldır Türkiye'de iktidarda bulunan kadrolar bizim kendi içimizden çıkmış kadrolardır. Bu doğru. Bu kadrolar Türkiye'de inanç özgürlüğünün tesis edilmesi için son derece önemli adımlar atmışlardır. Bu da doğru. Başörtüsü zulmü ortadan kaldırılmıştır. Bu aziz topraklarda elbette bu adımların atılması gerekiyordu. Bu adımları atanlara teşekkür ediyoruz ve bu durumdan en çok da bizler memnun oluyoruz." dedi.

Partisinin Eskişehir'deki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, bereketli ve stratejik olarak önemli konumda olan Türkiye'de ekonomik zorlukların yaşanmasına bir an önce çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Erbakan, 20 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında başörtülü vekil olmadığını belirterek, "Bugün sayısız başörtülü milletvekili, başörtülü bakanlar, polisler var. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapıyor. Erbakan hocamız, 'Bir gün gelecek bu ülkede rektörler başörtülü öğrencilere selam duracak' demişti. Bugün Türkiye bu noktaya geldi. Bunları yapanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.