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Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı! Milletvekilliği pazarlığı yapıldı mı? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

25.03.2023 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye seçim sürecine girdi. Siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalın, milletvekilliği pazarlığı iddialarına da yanıt verdi.

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı! Milletvekilliği pazarlığı yapıldı mı? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Seçime sayılı günler kala siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasıyla ilgili de konuşan Kalın, milletvekilliği pazarlığı iddialarına da açıklık getirdi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CUMHUR İTTİFAKI'NIN GENİŞLEMESİ

Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bir lider diplomasisi devreye girdi. Yeniden Refah Partisi'yle ilkeler konusunda anlaşıldı. Belli ilkeler üzerinde müzakereler yapılıp sonuca varıldı. Kamuoyunda iddia edildiği gibi milletvekilliği pazarlığı gibi bir konu gündeme gelmedi.

'SANDIK NAMUSTUR'

Böyle büyük bir depremin ardından seçimlerin 3 ay sonra yapılması Türk demokrasisinin altyapısının güçlü olduğunun kanıtıdır. Bütün siyasi partiler her zaman sandığa sandıkta tecelli eden sonuca saygı duymuşlardır. Dolayısıyla sandık namustur.

BAKANLARIN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI

Seçimlerin birinci konusu deprem. Kampanya buna göre revize edildi. Ağırlığı olan siyasi aktörler sahada halkla buluşacak. Bu dokunulmazlık için alınmış bir karar değil.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİPLOMA TARTIŞMASI

Her seçim döneminde bu konu gündeme geliyor. Bu kadar bilgi, belge ortaya konduktan sonra hala bunun tartışılıyor olması eğer siyasi kaygıyla yapılıyorsa siyasi bir kayıptır. Buradan bir yıpratma siyaseti izleyelim, milletin zihnine bir şüphe düşürür müyüz gibi bir niyetle hareket ediyorlarsa bilgiler belgeler ortada. Marmara Üniversitesi açıklama yaptı, İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Bu tür hamleler siyasetin seviyesini düşürüyor.

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