Yeniden Refah Partisi Diyarbakır il divan toplantısı yapıldı

Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı, teşkilat eğitimi ve il divan toplantısını gerçekleştirildi.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Kayapınar Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, Bölge Koordinatörü Şükrü Yılmaz, İl Başkanı Dr. Sabih Dallı ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, işsizliğin önüne geçerek memura, işçiye, emekliye, hak ettiği yaşam standartlarının oluşturulacaklarını söyledi. Sungurlu, “Teşkilat eğitiminde, bizim teşkilatlarımızda görev alan herkesin bilmesi gereken en önemli hususların başında inanç yatmaktadır. İnanmak başarının anahtarıdır. Bu nedenle bizim davamızın milli görüş davası olduğunu bilerek ferasetli, liyakatli, kendi nefsi için değil, kardeşi için yaşayan bir teşkilatçı olma mücadelesinde olmalıdır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Bölge koordinatörü Şükrü Yılmaz ise, Diyarbakır’ın, milli görüş ruhunu yansıtan ve hep sahiplenen bir şehir olduğunu belirterek, “Yeniden Refah Partisi ile milli görüş iktidarının başlangıç noktası Diyarbakır olacaktır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından divan toplantısına geçilmesiyle toplantı basına kapalı devam etti.