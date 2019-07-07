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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Bitlis’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bitlis’te partisince düzenlenen 1.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Bitlis’te partisince düzenlenen 1. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.
Bitlis Belediyesi Kültür Merkezi’nde partisince gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partililer tarafından karşılandı. Erbakan yaptığı konuşmada, "Hepinizin çok iyi bildiği gibi 17 senede Türkiye’de olan bir kadro var. 17 yıldan beridir milletimize diyorlar ki, biz sizin içinizden çıkan insanlarız. Bizde sizler gibiyiz. Sizler gibi Kuran Kursu tedrisatından geçtik. Sizler gibi İmam hatip okullarında okuduk. Biz de sizler gibi 5 vakit namaz kılan insanlarız. Bizler eski milli görüşçüleriz. Biz de Necmettin Erbakan hocamız gibi Refah Partisi çatısı altında mücadele ettik. Bizim de eşlerimizin kızlarımızın başı örtülü, tesettürlü. Bunları anlatıyorlar ve diyorlar ki biz de sizler gibi tecvitle kıratlı Kur’an okuyoruz. Biz de sizle gribi hacca umreye giderek ihramlı pozlar veriyoruz. Üstüne üstlük imam hatipliyiz. Dindar insanlarız. Mütedeyyin inançlı insanlarız. Bütün bunları 17 seneden beridir anlatıyorlar. Ve milletimizden çok yüklü miktarda oylar alıyorlar. Bu noktada biz kendilerine diyoruz ki, bu saydığınız özelliklerinin hepsi birbirinden kıymetlidir. Bundan dolayı bizler de çok memnun oluyoruz. Bin sene İslam’a bayraktarlık yapmış olan bu aziz milletin yaşadığı ülkede elbette ki tecvitle kıratla Kur’an okuyan devlet yöneticilerinin olmasını isteriz. Elbette ki namazında dindar olan devlet yöneticilerinin olmasını isteriz. Bunların hepsi bir birinden güzel ibadetler. Bütün bu ibadetlerinizi cenabı Allah kabul buyursun. Ancak bütün bu saydığınız özellikler bizim için yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü Cenabı Allah bizlere sadece kendimizi kurtarmayı emretmiyor. Yaşadığımız ülkeyi, milleti, toplumu, bu da yetmez bütün İslam alemini bu da yetmez Müslüman olsun ya da olmasın 7 milyar insanı kurtarmayı emrediyor. Bu deminden beri iktidarda bulunan kadroların özellikleri nedir? Bu özellikler kendilerini kurtarmaya yönelik özelliklerdir. İbadetlerinizi, haccınızı, dualarını Allah kabul etsin. Bize bunlar değil, bize milleti kurtaracak ibadetler lazım” dedi.
Erbakan’a konuşmasının ardından Bitlis İl Başkanı Ayhan Uslu tarafından bir tablo hediye edildi. Daha sonra seçime gidildi.

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