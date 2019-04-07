HABER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

"Biz, bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz, bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz." dedi.

Erbakan, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Şanlıurfa 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin aylardır süren yoğun bir seçim dönemini geride bıraktığını söyledi.

Artık Türkiye'nin temel meselelerine odaklanma vakti olduğunu belirten Erbakan, "82 milyon vatandaşın dertleriyle dertlenme vaktidir. Asıl sorunlarımızı konuşma, masaya yatırma ve bunlara çözüm ürütme vaktidir." diye konuştu.

Erbakan, Türkiye'nin son 17 yıldan bu yana aynı irade tarafından yönetildiğini anlatarak, bu iradenin yaptığı her şeye "kötü, yanlış" demenin insani ve bilimsel olmayacağını ifade etti.

İktidara yönelik karalama amaçlı eleştirilerde bulunmadıklarını belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Biz konuşmalarımızı hava atmak için, 'oh hükümüte ne güzel vurdunuz' diye yapmıyoruz. Biz konuşmalarımızı, tespitlerimizi 'dost acı söyler' prensibiyle yapıyoruz. Biz, milletimize uyarı vazifemizi yapıyoruz, iktidar için de kardeşlik vazifemizi yapıyoruz. Biz, bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz. İktidarda bulunan kardeşlerimiz de bizler de aynı geminin içerisindeyiz, aynı yolun yolcusuyuz. Bu gemi batarsa hepimiz batacağız, iflasa uğrarsa hepimiz beraber uğrayacağız. Türkiye'de alışılagelmiş muhalefet anlayışında olduğu gibi iktidarın yanlışına hatasına sevinen, iktidar hata yapsın ki bize buradan malzeme, oy çıksın anlayışı ile siyaset yapmıyoruz çünkü biz Yeniden Refah Partisi olarak yıkmak için değil yapmak için geliyoruz."

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Bakan Gül: Bu işin patronu YSK'dırBakan Gül: Bu işin patronu YSK'dır
HDP'li Temelli: YSK, yasaların gereğini yerine getirmeliHDP'li Temelli: YSK, yasaların gereğini yerine getirmeli
Anahtar Kelimeler:
Kongre Şanlıurfa yeniden refah partisi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İşçi, memur, emekliye yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.