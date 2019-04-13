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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

"Dış güçler tarafından sömürüldükten, işsizliğe, fakirliğe, açlığa perişanlığa mahkum olduktan sonra Kürt olsan ne olur Türk olsan ne olur"

DİYARBAKIR (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Dış güçler tarafından sömürüldükten, işsizliğe, fakirliğe, açlığa perişanlığa mahkum olduktan sonra Kürt olsan ne olur Türk olsan ne olur." dedi.

Erbakan, bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Diyarbakır 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin aylardır süren yoğun bir seçim dönemini geride bıraktığını söyledi.

Bundan sonra milletin derdine derman olmak için uğraşacaklarını belirten Erbakan, sorunları masaya yatıracaklarını dile getirdi.

Erbakan, "Hesap sormakla uğraşmak yerine bütün gücümüzü evimizdeki yangını söndürmeye harcayacağız. Bütün gücümüzle önce yangına su taşıyacağız. Önce milletimizin kurtuluşu için koşacağız. Bizler diğer muhalefet partilerine benzemeyiz. Bizim amacımız bu mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışı değil. Bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıdır." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir kimsenin kardeşinden veya vücudunun herhangi bir parçasından vazgeçmediği gibi kendilerinin de Kürt ve Arap kardeşlerinden vazgeçmeyeceklerine dikkati çeken Erbakan, hepsinin kardeşliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Andımız ile ilgili tartışmalarına da değinen Erbakan, şunları kaydetti:

"Biz milli görüş olarak yıllardan beri şunu diyoruz. Dış güçler tarafından sömürüldükten, işsizliğe, fakirliğe, açlığa perişanlığa mahkum olduktan sonra Kürt olsan ne olur Türk olsan ne olur. Dünya siyonizminin amentüsüne göre kendi ırkları dışındaki bütün ırklar hayvandan daha aşağı varlıklardır. Kendilerine köle olsun diye yaratılmışlardır. Bu sebeple Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı da sömürüyor. Bu nedenle biz insanlarımızın 'Ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Arap'ım, ne mutlu Kürt'üm' diyerek değil. Ne mutlu çalışacak işim var. Ne mutlu huzur içerisinde yaşayacak vatanım var diye mutlu olmasını sağlayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Fatih Erbakan yeniden refah partisi

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