HABER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 21:58 | Son Güncelleme

"Biz Yeniden Refahız, biz milli görüşüz, maya bizdedir, dertlerin ilacı bizdedir, kurtuluş bizdedir"

ELAZIĞ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz Yeniden Refahız, biz milli görüşüz, maya bizdedir, dertlerin ilacı bizdedir, kurtuluş bizdedir." dedi.

Erbakan, Elazığ Belediyesi Kültür Park Mamurat'ül Aziz Salonu'nda düzenlenen partisinin Elazığ 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi ile milli görüşün siyasi alanda hakkıyla yeniden temsil edileceğini belirtti.

Ülkede refahın tesisinin milli görüş ruhu ile mümkün olacağını ve bunun temsilcisinin Yeniden Refah Partisi olduğunu aktaran Erbakan, şöyle devam etti:

"Yeniden Refah Partisinin, bu salonları dolduran ikinci 40 yılın kahramanlarıyla birlikte atacağı adımlarla önce yaşanabilir bir Türkiye'yi kuracağız ardından yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız. Adil bir dünyayı, yeni bir dünyayı kuracağız. Biz Yeniden Refahız, biz milli görüşüz, maya bizdedir, dertlerin ilacı bizdedir, kurtuluş bizdedir. 50 senelik geçmişimiz, yaşanmış olaylar bunun apaçık ispatıdır. Geçmişte yaptık, yine geleceğiz, yine yapacağız."

Erbakan, Türkiye'de yıllardır bir beka sorununun olduğunun ifade edildiğini ancak bunun sebeplerinin tam anlamıyla ortaya konulmadığını kaydetti.

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Kazada yaralanan oğlunun başından ayrılmadıKazada yaralanan oğlunun başından ayrılmadı
Avrupa Birliği ülkelerinin Büyük Elçileri Hatay’daAvrupa Birliği ülkelerinin Büyük Elçileri Hatay’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Fatih Erbakan Kongre yeniden refah partisi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Flaş gelişme! Papağana işkence etmişti....

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçim...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Yaralılar var

Erzurum’da iki aile arasında kız alma kavgası! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Gaziantep’te sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

Tam 67 bin 392 adet! Hepsi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.