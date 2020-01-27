Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan deprem bölgesine geldi

ELAZIĞ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan merkez Sürsürü Mahallesi’ndeki binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu.

Arama kurtarma ekipleriyle görüşen Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ halkının dertleriyle dertlenmek ve acılarına ortak olmak için geldiklerini söyledi.

"Gün yaraları sarma zamanı. Gün bir ve beraber olma günüdür." diyen Erbakan, teşkilatlarının ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine destek sağladığını ve depremde etkilenen vatandaşlar için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımları dağıtmayı sürdürdüklerini aktardı.

Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Deprem sonrası devletimizin ve tüm kurumların hızlı müdahalesi birçok hayatın kurtarılmasına vesile oldu. Tabii afet alanına müdahalede hızlı olmak önemli olduğu kadar depremden önce yapılması gerekenler de önem arz ediyor. Tabii şu anda zaman yaraları sarma zamanı. Allah bir daha böyle bir acıyı milletimize yaşatmasın."