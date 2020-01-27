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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan deprem bölgesine geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 21:11 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan deprem bölgesine geldi

ELAZIĞ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan merkez Sürsürü Mahallesi’ndeki binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu.

Arama kurtarma ekipleriyle görüşen Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ halkının dertleriyle dertlenmek ve acılarına ortak olmak için geldiklerini söyledi.

"Gün yaraları sarma zamanı. Gün bir ve beraber olma günüdür." diyen Erbakan, teşkilatlarının ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine destek sağladığını ve depremde etkilenen vatandaşlar için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımları dağıtmayı sürdürdüklerini aktardı.

Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Deprem sonrası devletimizin ve tüm kurumların hızlı müdahalesi birçok hayatın kurtarılmasına vesile oldu. Tabii afet alanına müdahalede hızlı olmak önemli olduğu kadar depremden önce yapılması gerekenler de önem arz ediyor. Tabii şu anda zaman yaraları sarma zamanı. Allah bir daha böyle bir acıyı milletimize yaşatmasın."

Enkazdan yaralı kurtarılan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Kübra Çiçek'i de ziyaret eden Erbakan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Elazığ depreminin yaşanmasının hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud'un elleriyle kazarak iki kişiyi enkazdan çıkardığını anımsatan Erbakan, "Türkiye'nin konuştuğu depremzedeyi elleriyle kazıdığı enkazdan kurtaran Suriyeli Mahmut, bir kez daha İslam kardeşliğini göstermiştir." dedi.

Erbakan, beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Mahmud Altunsoy ve Zafer Emanetoğlu, Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Akman, MKYK Üyesi Mehmet Gül ile Malatya'nın Doğanyol ilçesine geçti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Fatih Erbakan

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