Yeniden Refah Partisi İl Başkanları Toplantısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sondaj çalışmaları, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etmektedir. Parti olarak, Türkiye'nin halihazırda sınırlı münhasır ekonomik bölgesinde yaptığı sondaj çalışmalarını sonuna kadar destekliyoruz." dedi. Erbakan, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, milli görüşün ve merhum lider Necmettin Erbakan'ın karargahı, milli görüş davasının merkezi, büyük tarihi ve manevi öneme sahip olan binanın çatısı altında ilk toplantılarını yaptıklarını söyledi. Fatih Erbakan, 16 Aralık'ta lansman toplantısını yaparak, Türkiye genelinde çalışmalara başlayan partinin, 9 ay gibi kısa bir sürede 74 ilde ve 600'den fazla ilçede teşkilatlanmasını tamamladığını, 20 ilde il kongresini, 350'den fazla ilçede de ilçe kongresini yaptığını bildirdi. 15 Eylül'e kadar bütün il ve ilçe kongrelerini tamamlayıp ekim ayının ikinci haftasında büyük kongrelerini yapmayı planladıklarını ifade eden Erbakan, "Büyük kongremizden sonra yapılacak ilk genel seçimlere girme hakkını kazanmayı hedefliyoruz." dedi.

- "Sondaj çalışmaları hızlı şekilde devam ettirilmeli" Gündeme ilişkin siyasi gelişmelere de değinen Erbakan, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası çevresindeki doğal gaz ve petrol rezervlerinin ekonomik değerinin 3 trilyon doların üzerinde olduğunun ifade edildiğini ve bunun, Türkiye'nin hakkını alması halinde astronomik borçlarından, ekonomik sıkıntılarından kurtulması anlamına geldiğini söyledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hukuksuz ve haksız bir şekilde Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi olan alanlarda parselleme çalışmaları ve Avrupalı devletlerle anlaşmalar yaparak, doğal gaz ve petrolü arayıp, çıkarma ve kullanma çalışmalarına hız verdiğine işaret eden Erbakan, şöyle devam etti: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendisinin kıyısındaki dar bir şerit dışında Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gazda herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Buradaki hak kıta sahanlığından dolayı Türkiye'ye aittir. Bu kapsamda Türkiye'nin uluslararası hukukun ve anlaşmaların kendisine sağladığı hakları ve yetkileri sonuna kadar kullanması hayati öneme sahiptir. Türkiye'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu hukuksuz girişimlerine karşı en ciddi, en güçlü şekilde uluslararası alanda sesini duyurması ve buna mani olması şarttır."