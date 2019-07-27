HABER

Yeniden Refah Partisi İl Başkanları Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 13:28 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: - "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sondaj çalışmaları, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etmektedir. Parti olarak, Türkiye'nin halihazırda sınırlı münhasır ekonomik bölgesinde yaptığı sondaj çalışmalarını sonuna kadar destekliyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sondaj çalışmaları, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etmektedir. Parti olarak, Türkiye'nin halihazırda sınırlı münhasır ekonomik bölgesinde yaptığı sondaj çalışmalarını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Erbakan, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, milli görüşün ve merhum lider Necmettin Erbakan'ın karargahı, milli görüş davasının merkezi, büyük tarihi ve manevi öneme sahip olan binanın çatısı altında ilk toplantılarını yaptıklarını söyledi.

Fatih Erbakan, 16 Aralık'ta lansman toplantısını yaparak, Türkiye genelinde çalışmalara başlayan partinin, 9 ay gibi kısa bir sürede 74 ilde ve 600'den fazla ilçede teşkilatlanmasını tamamladığını, 20 ilde il kongresini, 350'den fazla ilçede de ilçe kongresini yaptığını bildirdi.

15 Eylül'e kadar bütün il ve ilçe kongrelerini tamamlayıp ekim ayının ikinci haftasında büyük kongrelerini yapmayı planladıklarını ifade eden Erbakan, "Büyük kongremizden sonra yapılacak ilk genel seçimlere girme hakkını kazanmayı hedefliyoruz." dedi.

- "Sondaj çalışmaları hızlı şekilde devam ettirilmeli"

Gündeme ilişkin siyasi gelişmelere de değinen Erbakan, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası çevresindeki doğal gaz ve petrol rezervlerinin ekonomik değerinin 3 trilyon doların üzerinde olduğunun ifade edildiğini ve bunun, Türkiye'nin hakkını alması halinde astronomik borçlarından, ekonomik sıkıntılarından kurtulması anlamına geldiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hukuksuz ve haksız bir şekilde Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi olan alanlarda parselleme çalışmaları ve Avrupalı devletlerle anlaşmalar yaparak, doğal gaz ve petrolü arayıp, çıkarma ve kullanma çalışmalarına hız verdiğine işaret eden Erbakan, şöyle devam etti:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendisinin kıyısındaki dar bir şerit dışında Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gazda herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Buradaki hak kıta sahanlığından dolayı Türkiye'ye aittir. Bu kapsamda Türkiye'nin uluslararası hukukun ve anlaşmaların kendisine sağladığı hakları ve yetkileri sonuna kadar kullanması hayati öneme sahiptir. Türkiye'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu hukuksuz girişimlerine karşı en ciddi, en güçlü şekilde uluslararası alanda sesini duyurması ve buna mani olması şarttır."

Erbakan, 1982'de kabul edilen ve 1994'te imzalanan BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin de baştan aşağıya Türkiye'nin lehine olduğuna dikkati çekerek, "Rum yönetiminin sondaj çalışmaları, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etmektedir. Parti olarak, Türkiye'nin halihazırda sınırlı münhasır ekonomik bölgesinde yaptığı sondaj çalışmalarını sonuna kadar destekliyoruz. Bunların en hızlı ve geniş şekilde devam ettirilmesi gereklidir." dedi.

Türkiye'nin bağımsız bir ülke olarak kendi milli savunması için uygun gördüğünü alma hakkına sahip olduğunun altını çizen Erbakan, bu noktada hükümetin S-400'ün alınmasıyla ilgili kararlı tutumunu desteklediklerini söyledi.

Memur maaş zammı müzakerelerinin gündemde olduğunu belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Memur-Sen yüzde 8 artı yüzde 7 veya yüzde 6 artı yüzde 6 gibi son derece cüzi bir zamma dahi razıyken hükümet, yüzde 2 artı 3 vermenin hesabını yapıyor. Gerçek enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olduğu bir ülkede memura yüzde 5 zam vermek adeta memurlarla dalga geçmek demek. Memurlarımız, işçilerimiz, çiftçimiz, köylümüz gibi 54. hükümette Erbakan hocamızın yapmış olduğu yüzde 50 artı yüzde 50 zammı mumla arıyor."

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
AK Parti'li Turan: Biga'nın hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışacağızAK Parti'li Turan: Biga'nın hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışacağız
Bakan Gül: Önemli olan seçimden çok, milletin gönlünü kazanmakBakan Gül: Önemli olan seçimden çok, milletin gönlünü kazanmak
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah partisi genel başkanı erbakan

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Diğer Haberler
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Tunç Soyer'e yanıt

CHP'de Kırklareli ve Pehlivanköy teşkilatlarında istifalar

CHP'de bir toplu istifa daha! Bu kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

MHP'de deprem! İlçe Başkanı görevden alındı

MHP'de deprem! İlçe Başkanı görevden alındı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına flaş talimat

AK Parti teşkilatlarına flaş talimat!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.