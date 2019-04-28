İSTANBUL (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mesele çok basit. İki şey yapacağız. İnsan yetiştireceğiz ve ürün üreteceğiz. Nasıl insan? Ahlaki, manevi ve bilimsel kalitesi yüksek insan. Nasıl ürün? Yüksek katma değerli ürün. Bu seferberlik için gereken kaynağı da borçla, faizle, vergiyle değil, milli kaynak paketleriyle bulacağız." dedi.

Erbakan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yüreklerinde "Milli Görüş"ün kanının dolaştığını ve bu kutlu yürüyüşte baş eğmeyeceklerini söyledi.

"Milli Görüş" lideri Necmettin Erbakan'ın "İman varsa imkan da var" sözünü hatırlatan Erbakan, şöyle konuştu:

"Bir ölür bin doğarız her düşüşte. Ümmetin iradesi seninle mühendis olur, kutlu davada ancak kutlu havadis olur. Şehit sancaktarım, bu sancak düşmez yere. Bıraktığın kardeşlik ebedi emanettir. Bazı yıldızlar vardır, yol gösterir sehere. Selamın üzere hocam. Yolumuz selamettir. Şehadet arzularsak bu dava, dava olur."