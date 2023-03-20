Yeniden Refah Partisi kararını açıklıyor! Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? Kritik saat belli oldu

Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) karar verildi. Cumhur İttifakı'na katılma görüşmeleri gerçekleştiren YRP'nin kararını bugün Genel Başkan Fatih Erbakan duyuracak. 10 Mart'ta AK Parti heyetinin Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretle düğmesine basılan Cumhur İttifakı'na katılım süreci 10'uncu günde netlik kazanacak.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20 Mart Pazartesi (bugün) saat 13.00'te ittifak kararını açıklayacak.
Yeniden Refah'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, yarın saat 13.00'da basın toplantısı ile “İttifak” davetine dair kararını açıklayacaktır."
Partinin genel merkezinde gerçekleştirilecek basın toplantısına bütün teşkilat mensupları davet edildi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 10 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'ne Cumhur İttifakı’na davet ziyareti gerçekleştirdi. Binali Yıldırım, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.