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Yeniden Refah Partisi kararını açıklıyor! Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? Kritik saat belli oldu

20.03.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Cumhur İttifakı'na katılması gündemde olan Yeniden Refah Partisi'nde kritik gün bugün. Genel Başkan Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmama konusuyla ilgili partinin kararını saat 13:00'te kamuoyuna duyuracak.

Yeniden Refah Partisi kararını açıklıyor! Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? Kritik saat belli oldu

Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) karar verildi. Cumhur İttifakı'na katılma görüşmeleri gerçekleştiren YRP'nin kararını bugün Genel Başkan Fatih Erbakan duyuracak. 10 Mart'ta AK Parti heyetinin Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretle düğmesine basılan Cumhur İttifakı'na katılım süreci 10'uncu günde netlik kazanacak.

KRİTİK SAAT BELLİ OLDU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20 Mart Pazartesi (bugün) saat 13.00'te ittifak kararını açıklayacak.

Yeniden Refah'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, yarın saat 13.00'da basın toplantısı ile “İttifak” davetine dair kararını açıklayacaktır."

GFDGDFG

Partinin genel merkezinde gerçekleştirilecek basın toplantısına bütün teşkilat mensupları davet edildi.

10 MART'TA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 10 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'ne Cumhur İttifakı’na davet ziyareti gerçekleştirdi. Binali Yıldırım, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

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