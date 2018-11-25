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Yeniden Refah Partisi Kayseri’de tanıtıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2018 15:56 | Son Güncelleme

ESKİ Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan’ın liderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisi, Kayseri’de tanıtıldı.

Yeniden Refah Partisi Kayseri’de tanıtıldı

KAYSERİ, (DHA)- ESKİ Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan’ın liderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisi, Kayseri’de tanıtıldı. Partililer, kurulan stantta üye kaydı da yaptı.
Yeniden Refah Partisi, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda stant kurarak, hem tanıtım, hem de üye kaydı yaptı. Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan liderliğinde kurulan partinin Kocasinan İlçe Başkanı Muhammet Buyuruk, gerçek Milli Görüş istediklerini söyledi.
Ülkeyi borçla yöneten zihinler istemediklerini kaydeden Buyuruk, "Erbakan Hocamızın dava erleri olarak bizler, artık özü, sözü bir olmayan yöneticiler istemiyoruz. Ekonomik sömürünün, adaletsizliklerin ve zulmün ortadan kaldırıldığı bir Türkiye ve dünya istiyoruz. Biz ülkeyi borçla yöneten zihinleri istemiyoruz. 700 katrilyon faiz ödeyen devlet yöneticileri istemiyoruz. Her sene millete 50 katrilyon vergi yükleyen bir devlet anlayışı istemiyoruz" diye konuştu.
Buyuruk, "Milli Görüş liderimiz Fatih Erbakan Bey'in öncülüğünde hareketin yeni partisiyle yeniden bismillah diyoruz" dedi.

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Yeniden Refah Partisi Kayseri’de tanıtıldıYeniden Refah Partisi Kayseri’de tanıtıldıYeniden Refah Partisi Kayseri’de tanıtıldı

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