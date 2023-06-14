Yeniden Refah Partisi kolları sıvadı! Erbakan hem 2024'ü hem de 2028'i işaret etti: "Bugün başlıyoruz"

Asgari ücret önerisini 15 bin TL olarak açıklayarak dikkat çeken YRP lideri Fatih Erbakan yeni açıklamalarda bulundu. Erbakan, 2023 seçimlerini "Bizler için son derece önemli bir başarı" olarak nitelendirirken 2024'teki yerel seçimler ve 2028'deki cumhurbaşkanlığı seçimi için de iddialı konuştu. Erbakan ayrıca CHP'nin başına kim gelirse gelsin yüzde 25'i geçemeyeceğini savundu.

“BİZLER İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR BAŞARIDIR”

Pazartesiden itibaren İstanbul'da teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Hem seçmenlerimize İstanbul halkına hem de İstanbul’daki ilçe ve il teşkilatımıza 14 Mayıs’ta yaptıkları gayretli çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimizi iletiyoruz. İstanbul halkına da 3 milletvekili çıkarmamıza vesile oldukları için desteklerinden ve teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün Eyüpsultan'da inşallah bu teşekkür ziyaretimizi yapacağız. Ardından Esenler ve akşam da İnşallah Fatih ilçesinde yine bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Yeniden Refah Partimiz 4 buçuk sene gibi kısa bir süre içerisinde girmiş olduğu ilk seçimde 1 buçuk milyonun üzerinde oy ve 5 milletvekili çıkarmaya muvaffak olmuş. Tabii bu ilk girilen bir seçim için ve rakiplerimizin sahip olduğu imkanların pek çoğundan yoksun olan bizler için son derece önemli bir başarıdır. Bunu bu şekilde görüyoruz ve bununla bahtiyarlık duyuyoruz. Ayrıca burada bu 5 milletvekilinin kendi seçmenimizle, kendi oyumuzla, teşkilatlarımızın alın teriyle alınmış milletvekillikleri olması son derece büyük önem arz ediyor” dedi.

“ŞİMDİDEN KOLLARIMIZI SIVAYIP ÇALIŞMAYA BAŞLIYORUZ”

Erbakan, “İnşallah bundan sonraki hedefimiz bugünden itibaren kolları sıvayarak çalışmaya başlayacağımız 2024 yerel seçimleridir. 2024 yerel seçimlerinde İnşallah çıtayı daha da yukarıya taşımak üzere gayret göstereceğiz. Yeniden Refah Partimizin en hızlı şekilde büyüyen ve 2028 seçimlerinin favori bir parti olduğunu, 2024 seçimlerinde elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız. Bunun için İstanbul'da da, Türkiye genelinde de şimdiden kollarımızı sıvayıp çalışmaya başlıyoruz. 2023’te Yeniden Refah Parti’mizi meclise taşıdık ve İnşallah Allah’ın izniyle 2028’de Yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacağız” diye konuştu.

'LGBT' ÇIKIŞI: YUVA YIKAN YASALARIN ISLAHI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

“Mecliste AK Parti'yle imzalamış olduğumuz mutabakatın hükümet tarafından uygulanması konusunda takipçisi olacağız” diyen Erbakan, “Burada ekonomiyle, sosyal politikalarla, dış politikayla ve ailenin korunması, eğitim sistemi, müfredat ile ilgili son derece önemli maddeler var. Bunların uygulanması ve böylece milletimizin derdine derman olunması için mecliste gayret göstereceğiz. Yeniden Refah Partisi olarak en fazla önem verdiğimiz konulardan biri olan önce ahlak ve maneviyat anlayışının tüm ülkemizde, bürokraside, kamuda, eğitim sisteminde, müfredatta hakim olması için mücadele edeceğiz. Ahiret öncelikli nesiller yetiştiren, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştiren bir eğitim sistemi için mücadele edeceğiz. Gayri ahlaki yayınları yapan toplumun yeni nesillerin, gençlerimizin ahlakını ifsat eden, medyanın bu durumunun düzeltilmesi, aile yapımıza, tarihimize, kültürümüze uygun yayınlar yapar hale gelmesi için mücadele edeceğiz. LGBT gibi sapkın oluşumların faaliyetlerinin durdurulması ve aynı zamanda aile bütünlüğünün korunması için de Avrupa'dan ithal birtakım yuva yıkan yasaların ıslah edilmesi için mecliste mücadele edeceğiz. Bunları zaten seçim döneminde de defaatle ifade ettik” diye konuştu.

“KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN DÜNYA TARAFINDAN TANINMASININ SAĞLANMASI LAZIM”

“Dış politikayla ilgili Kıbrıs ve Kudüs konuları bizim kırmızı çizgimizdir” diyen Erbakan, “Kıbrıs'ta hükümet, şu anda sayın cumhurbaşkanımızın gelmiş olduğu nokta daha önce de ifade ettiğimiz gibi olumlu bir noktada, bunu destekliyoruz. Orada eşit, egemen, iki ayrı devletin varlığının devam etmesi, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının devam etmesi ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mutlaka dünya tarafından tanınmasının sağlanması lazım. Tekrardan bir federasyon, bir tek devlet projesi fikrinin asla gerçekleşmemesi gerekir. Bunun takipçisi olacağız. Bu konuda atılacak olan adımlara, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik yapılacak olan çalışmalara inşallah destek olacağız. Tabii Kudüs'te Milli Görüş olarak bizim kırmızı çizgilerimizden. Kudüs davasını, Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşıyan merhum Erbakan hocamızdır. Bu yeni dönemde de Kudüs'ün korunması ve bir an evvel özgürlüğüne kavuşması yine Yeniden Refah Partimizin en önemli gündemlerindendir. İnşallah bu söylediklerimizi hayata geçirilmesine vesile oluruz. İnşallah böylece milletimizin ve İslam aleminin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına Yeniden Refah Partisi olarak vesile oluruz” dedi.

"KILIÇDAROĞLU DA GİTSE BAŞKA BİRİSİ DE GELSE...”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunda tartışılan istifa konusuna yönelik ise Erbakan, şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen muhalefetin bir yerde haklılık payı var ancak Kılıçdaroğlu da gitse başka birisi de gelse, CHP'nin milletimizden destek bulamayacağı bu seçimlerde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bütün çalışmalarına, bütün muazzam bütçelerine kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı yapmalarına rağmen yüzde yine 25’i geçememişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi genetik özellikleri nedeniyle milletimizin teveccühüne mazhar olamamaktadır. O nedenle bundan sonra kim gelirse gelsin yine başarılı olması, iktidar olması, hatta yüzde 25’i geçebilmesi mümkün değildir. 14 Mayıs seçimlerinde bu gerçek bir kez daha ortaya çıkmıştır.”