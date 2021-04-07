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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Emekli amirallerin açıklaması muhtıra anlamı taşıyabilecek bir bildiridir

07.04.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamanın muhtıra anlamı taşıyabilecek bir bildiri olduğunu, usul ve yöntem olarak kabul edilemeyeceğini belirtti. Erbakan açıklamasında, "İktidarın burada bir mağduriyet çıkartması ve bunu bir siyasi malzeme haline getirmesi de aynı şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullandı

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Emekli amirallerin açıklaması muhtıra anlamı taşıyabilecek bir bildiridir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın asıl gündeminin ekonomi olduğunu belirterek, ekonomik sorunların çözüm yollarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kamuda israf ve savurganlıktan vazgeçilmesi, denk bütçenin gerçekleştirilmesi, faiz giderlerinin azaltılması, paylaşımda adalet anlayışının hakim kılınması gerektiğine dikkati çeken Erbakan, üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçiş yapılmasıyla Türkiye'nin ekonomik dar boğazdan kurtulmasının mümkün olduğunu öne sürdü.

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"MUHTIRA ANLAMI TAŞIYABİLECEK BİR BİLDİRİDİR"

Türkiye muhtıra, darbe ve post modern darbe geçmişi bulunan bir ülke olduğu için emekli amirallerin açıklamasının usul ve yöntem olarak kabul edilemeyeceğini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Emekli amirallerin açıklaması, siyasete, millet iradesine, hükümete bir müdahale, bir ihtar, bir muhtıra anlamı taşıyabilecek bir bildiridir. Millet iradesi üzerinde hiçbir beşeri gücün bulunamayacağını, bunun kabul edilemeyeceğini açıkça ifade ettik ancak bununla birlikte iktidarın da burada, geçmiş yıllarda çok seferde yaptığı gibi, bir mağduriyet çıkartması ve bunu bir siyasi malzeme haline getirmesi de aynı şekilde kabul edilemez."

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