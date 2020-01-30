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Yeniden Refah Partisi "Seninleyiz Kudüs" mitingi yapacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 17:18 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi "Seninleyiz Kudüs" mitingi yapacak

Yeniden Refah Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla "Seninleyiz Kudüs" mitingi düzenleyecek.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, 9 Şubat saat 14.00'de Sakarya Kent Meydanı'nda Filistin ve Kudüs'e destek için yapılacak mitinge, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile partilinin destek vereceği bildirildi.

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözde "yüzyılın anlaşması" planı adı altında işgali meşrulaştırmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Kudüs, 1,5 milyar İslam dünyası için mukaddes ve asla vazgeçilemez bir mekandır. Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyübi ve Sultan Abdülhamid Han'ın mirası olan Kudüs hakkında alınan bu kararı, tüm İslam alemine karşı bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz. Bu kararı reddediyor, yok hükmünde görüyoruz. Kudüs sahipsiz değildir. 'Gün bu gündür' diyerek tüm halkımızı mitinge davet ediyoruz."

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"Seninleyiz Kudüs" mitingi yeniden refah partisi

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