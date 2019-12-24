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Yeniden Refah Partisinden asgari ücret açıklaması:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 15:15 | Son Güncelleme

"Günümüz şartlarında asgari ücret en az 3 bin lira olmak zorundadır"

Yeniden Refah Partisi, yeni asgari ücretin en az 3 bin lira olması gerektiğini kaydetti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ının asgari ücretli olduğuna işaret edilerek, asgari ücretin TÜİK rakamlarına ve enflasyon oranlarına bakarak değil pazar fiyatlarına göre belirlenmesi görüşü savunuldu.

Asgari ücretin çalışanları açlığa mahkum etmeyecek düzeyde olmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, "Ülkenin ekonomik olarak büyümesinden, devletin itibarından bahsedilecekse, bu ancak dar gelirlilerin ve asgari ücretlilerin insanca bir yaşam sürdürebileceği koşullara sahip olmasıyla mümkün olabilir.
Günümüz şartlarında asgari ücret en az 3 bin lira olmak zorundadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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