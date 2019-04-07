Yeniden Refah Partisi’nden beka eleştirisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, Eskişehir’de katıldığı kongrede Cumhur İttifakı’na beka eleştirilerinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi’nin Eskişehir’deki Tepebaşı İlçe 1. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Taşbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye birçok partili katıldı. Kongrede konuşan Zafer Emanetoğlu, iktidarın beka sorunuyla alakalı politikalarına eleştirilerde bulundu. D-8 organizasyonuna da geri dönülmesini öneren Emanetoğlu, “Siz böyle yaptığınız için Türkiye maalesef beka problemiyle karşı karşıya” dedi.

“Ne kadar bağırırsanız bağırın sonuca ulaşamazsınız”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılındaki politikalarını desteklediklerini fakat zamanla gerçeklikten uzak çalışmalar üretildiğini belirtti. “Dünya siyonizmi gerçeğinden uzak bu hedefleri ortaya koyuyorsunuz. Dolayısıyla gerçeklikten uzak çalışmalar üretiyorsunuz” ifadelerini kullanan Emanetoğlu, “Bundan 17 sene önce AK Parti 2002 yılında tek başına iktidara geldiğinde dış politikayla alakalı 2 tane temel hedef ortaya koymuşlardı. Bizim de destekleyip altına imzamızı attığımız, doğru hedeflerdi bunlar. Bu hedeflerin bir tanesi, kazan kazan politikasıydı. Yani ilişki içerisinde olduğumuz diğer devletlerle öyle bir politika yürüteceğiz ki onlar da kazanacak biz de kazanacağız. Bir diğeri ise komşularla sıfır sorun politikası. Elbetteki bu hedefler doğru hedeflerdir, iyi niyetli hedeflerdi, ulaşılması gereken hedeflerdir. Ancak siz dünya siyonizmi gerçeğinden uzak bu hedefleri ortaya koyuyorsunuz. Dolayısıyla gerçeklikten uzak çalışmalar üretiyorsunuz. 17 senenin sonunda ulaştığınız nokta, bizzat bu hedefleri ortaya koyan iktidar sahiplerinin, Cumhurbaşkanının yine kendi söylemiyle; Türkiye’nin beka problemiyle karşı karşıya kalması. Son 1 yıldır özellikle seçim döneminde konuştuğumuz konu, Türkiye bir beka problemiyle karşı karşıya. Bizim verdiğimiz mücadele beka problemini ortadan kaldırma mücadelesi. Pekala kaldırılabilir mi? Bu anlayışla Türkiye beka probleminden kurtulabilir mi? Elbetteki kurtulamaz. Şimdi siz 17 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. 17 yıl boyunca dünya siyonizminin kurgulamış olduğu organizasyonların bir parçası olmayı uluslararası bir başarı olarak kabul ediyorsunuz. Milletimize, halkımıza bunu bu şekilde sunuyorsunuz. Arkasından Türkiye beka problemiyle karşı karşıya diye kürsülerden bağırıyorsunuz. Ne kadar bağırırsanız bağırın sonuca ulaşamazsınız” şeklinde konuştu.