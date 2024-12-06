Yeniden Refah'ta bir istifa daha! Ladik Belediye Başkanı partisinden istifa etti

31 Mart seçimlerinde ciddi bir başarı elde eden Yeniden Refah Partisi'nde yaprak dökümü devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Geçen aylarda partiden istifa etme kararı alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu.

BİR İSTİFA HABERİ DAHA GELDİ

Gülpınar'ın istifa kararı siyasilerin tartıştığı konulardan biri olurken, Yeniden Refah Partisi için bir istifa haberi daha geldi.

İSTİFAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden Ladik Belediye Başkanı seçilen Adnan Topal, Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ve meclis üyesi Ali Ömür ile birlikte istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.



Adnan Topal



"EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜLÜP HALKIMIZIN GÖRÜŞLERİYLE DESTEKLENMİŞTİR"

Başkan Topal yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer Kıymetli Hemşerilerim, uzun zamandır vatandaşlarımız, STK ve topluluklarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, ilçemize daha iyi hizmet etmek için bugün itibari ile meclis üyesi arkadaşlarım, Başkan Yardımcım Fikret Baştan ve Ali Ömür'le Yeniden Refah Partisi üyeliğimizden istifa etmiş bulunup Ladik Belediyesi Başkanlığı görevime 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.



Mehmet Kasım Gülpınar



GÜLPINAR'DAN DA BENZER BİR MESAJ GELMİŞTİ

Gülpınar da istifa kararının ardından "Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir" demişti.