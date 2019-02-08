Yeniden Refah'ın 1. Olağan Büyük Kongresi nisan ayında

SEFA ŞAHİN - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partinin büyük kongresi nisan ayı içerisinde gerçekleşecek. Böylece daha kurumsal, ayakları yere basan bir çalışma dönemine geçilmiş olacak." dedi.

Erbakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin teşkilatlanma ve kongre sürecine ilişkin bilgi verdi.

Partisinin yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ilkelerini hedef edindiğini aktaran Erbakan, bu hedeflerin sadece millet için değil İslam alemi ve bütün insanlık için önem taşıdığını belirtti.

Erbakan, teşkilatlanma sürecine devam edildiğini aktararak, "Biz, iki ay gibi çok kısa bir sürede 46 il ve 200'e yakın ilçede teşkilatlanmamızı gerçekleştirdik. İlçelere her gün yenileri ekleniyor." diye konuştu.

Kısa bir sürede teşkilatlanlandıklarını ve milletin partiye teveccüh gösterdiğini ifade eden Erbakan, partinin resmi adının "Yeniden Refah Partisi", kısaltmasının ise "Yeniden Refah" olduğunu bildirdi.

Erbakan, partinin Genel Merkez Yönetim Kurulunda (MYK) 14, Merkez Karar Yönetim Kurulunda (MKYK) ise 28 kişinin yer aldığını vurgulayarak, "Partinin büyük kongresi nisan ayı içerisinde gerçekleşecek. Bu tarihe kadar bütün illerimizde il kongrelerimizi ve eğer yetiştirebilirsek bütün ilçelerimizde ilçe kongrelerimizi yaparak, nisan ayı sonunda büyük kongremizi Ankara'nın en büyük salonunda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Böylece daha kurumsal, ayakları yere basan bir çalışma dönemine geçilmiş olacak." ifadelerini kullandı.