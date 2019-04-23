Yeniden Refah’ın ilk kongresinde Ahmet Yavuz’a güven oyu

Yeni Refah Partisi Orhangazi ilçe teşkilatı ilk kongresini yaptı.

Turan Düğün Salonu’nda yapılan kongreye Belediye Başkanı Bekir Aydın, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Naim Çelik ve Genel Merkez Genel İdare Kurulu üyesi Necati Aslan katıldı. Kongrede kurucu başkan Ahmet Yavuz yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Yeniden Refah Partisi Orhangazi ilçe yönetimi şu şekilde oluştu:

Ahmet Yavuz, Abdullah Şahin, Musa Coşar, Mustafa Polat, Seyfettin Koşan, Özder Yüksel, Mehmet Kanık, Zekeriya Doğan, Yavuz Katı, Hasan Keskin, Abdullah Kobal, Aydın Güler, Erhan Şen, Cemil Çalık, Ömer Faruk Tekin, Hakan Gültekin.