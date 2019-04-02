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Yeniden seçilen Kılıç’tan CHP ve İyi Parti’ye teşekkür ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Ali Kılıç, CHP ve İyi Parti Maltepe İlçe Başkanlarına teşekkür ziyareti yaptı.

Yeniden seçilen Kılıç’tan CHP ve İyi Parti’ye teşekkür ziyareti

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Ali Kılıç, CHP ve İyi Parti Maltepe İlçe Başkanlarına teşekkür ziyareti yaptı. Kılıç, "Ben sizlerden belediye başkanlığı görevini bir 5 yıl daha emaneten alıyorum. Haftalar öncesinden bu maç bizim demiştim. Gittiğim her yerde Maltepelilerden bu enerjiyi alıyordum” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinden yüzde 53 oy alan Ali Kılıç, CHP Maltepe İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bina önünde kalabalık tarafından ce karşılanan Kılıç, parti rozetini çıkararak Türk bayrağı rozeti taktı.

“İMAMOĞLU İSTANBUL’A HAYIRLI OLSUN”

Parti örgütüne teşekkür eden Kılıç, şunları söyledi:

"Seçimden önce hakkımızda yürütülen karalama kampanyalarına karşı, örgüt olarak bizlere sahip çıktınız. İlçe başkanımızın, partimizin yanında durdunuz. Bizlere bu onuru yaşattığınız için teşekkür ediyorum. CHP öyle bir kaledir ki esen rüzgârlardan asla etkilenmez. Zannediyorlar ki kara propaganda ile 96 yıllık köklü CHP’yi ve örgüt emekçilerini dağıtabileceklerini sandılar. Çamur at izi kalsın anlayışı ile bu işler olmaz. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’na da teşekkür etmek istiyorum. Daha önce Maltepe’ye geldiğinde kendisi yanlış bilgilendirilmiş, belediyemizi hedef alan sözler söylemişti. Bu defa geldiğinde bu karalamaya alet olmadı. Bir de AK Partili kardeşlerime seslenmek istiyorum. Onlar sizi yüzüstü bıraktılar ama ben sizin Ali’nizim, Maltepeli vatandaşlarım olarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğim.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu da tebrik eden Kılıç, “Ne kadar oynarlarsa oynasınlar İstanbul örgütümüz çok profesyonel çalıştı. Ekrem İmamoğlu çok profesyonel bir şekilde süreci yönetti. Islak imzalı tutanakları herkes takip etti. Seçim kurulu şalterini indirse de CHP’nin şalteri sabaha kadar açıktı. Ekrem İmamoğlu’nun zaferi YSK tarafından da resmen ilan edilmiştir. İstanbul’a ve partimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“İYİ PARTİ İLE GÜZEL BİR YOLA ÇIKTIK”

Daha sonra İyi Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Kılıç, İyi Parti Maltepe İlçe Başkanı Yağız Bayraktar ve partililere teşekkür etti. İlçe başkanlığında konuşan Kılıç, “Büyük bir fedakârlıkla, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na şükran borçluyuz. Birlikte güzel bir yola çıktık. İnşallah Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Yeniden seçilen Kılıç’tan CHP ve İyi Parti’ye teşekkür ziyaretiYeniden seçilen Kılıç’tan CHP ve İyi Parti’ye teşekkür ziyaretiYeniden seçilen Kılıç’tan CHP ve İyi Parti’ye teşekkür ziyaretiYeniden seçilen Kılıç’tan CHP ve İyi Parti’ye teşekkür ziyareti

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