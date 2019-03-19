/yeniden/// SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLAN KEDİ BAYRAMPAŞA'DA ÇIKTI

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)- SOSYAL medyada kısa sürede milyonlarca kez izleyen 'yoldan geçenlere sataşan kedi' Bayrampaşa'da çıktı.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde bir marketin önünde bekleyen kedi yaptığı haylazlıkların güvenlik kamerasına yansımasıyla bir anda sosyal medyada fenomen oldu. Yoldan geçenlere, markete girmeye çalışanlara ve köpeklerin üzerine atlayıp korkutan kedinin görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Kediyi sahiplenip ve besleyen mahalle sakinleri, kedinin haylaz bir kedi olmadığını yavrularını korumak için yoldan geçenlere saldırdığını söylediler. Kedi bugün market önünde yoktu, çevre sakinleri kedinin bir hayvansever tarafından veterinere götürüldüğünü kaydetti.

"BİR HAYVANI MUTLU ETMEK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"

Mahalle sakini Beril Gençtürk, "Bir kaç kez insanları ona tekme atarken görmüştüm. Hatta bu nedenle 3 kişiyle kavga ettim. Zaten hep köpeklere veya erkeklere saldırıyor. Belki kötü bir şey yaşamıştır. Benim de Bihter adında bir kedim var. Bir hayvanı mutlu etmek dünyanın en güzel duygusu. Kedi bana hiç saldırmadı" dedi.