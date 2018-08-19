(yeniden)- Suriyeli ikizleri deniz ayırdı

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - ŞİLE'de denize giren Suriyeli ikizlerden biri boğuldu. Sultanbeyli'den Şile'ye gelen Suriyeyi Recap Arcan (16), kardeşi Muammet Arcan (16) ve iki arkadaşı ...
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