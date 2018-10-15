HABER

/yeniden/ Suudi Başkonsolosluğu'nda inceleme yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:59 | Son Güncelleme

2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacağı öğrenildi.

Erhan TEKTEN - İstanbul (DHA) - 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacağı öğrenildi. Ortak incelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyorSuudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor
Açlığı bitirmek için gıda kayıplarının önüne geçilmeliAçlığı bitirmek için gıda kayıplarının önüne geçilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde alarm!

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde alarm!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'nin tank avcıları attığını vurdu

Türkiye'nin tank avcıları attığını vurdu

Oltayla yakaladı! Sudan çıkardığında neye uğradığını şaşırdı

Oltayla yakaladı! Sudan çıkardığında neye uğradığını şaşırdı

İzmir'deki kazada 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki kazada 5 kişi gözaltına alındı

3 yaşındaki Hiranur'un feci ölümü

3 yaşındaki Hiranur'un feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.