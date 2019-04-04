 /yeniden/ Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da ters yöne giren bir otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonucu havalanarak, metrelerce uzağa savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HAVALANARAK METRELERCE UZAĞA SAVRULDU

Kaza, Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Zincirlikuyu istikametine seyreden bir otomobil sürücüsü, ters yöne girdi. Karşıdan gelen 34 HB 6474 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü, havalanarak metrelerce uzağa savrulması sonucu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı görüntülerde, Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün, dönüşün yasak olduğu yerden ters yöne giriyor. Karşı yönden gelen başka bir otomobil sürücüsü önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırıyor. Ters yöne giren otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü havalanarak, metrelerce uzağa savruluyor. Kaza anında yol kenarında piknik yapan vatandaşların panik ve korkuyla sağa sola kaçmaya başladığı görülüyor.

