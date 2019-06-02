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Yeniden yapılan muhtarlık seçimini kadın aday kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 22:01 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu Köyü'nde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçiminin iptal edilmesinin ardından bugün yenilenen seçimi Fatma Kadıoğlu kazandı.  Koçlu Köyü'nde 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtarlığı kazanan Bayram Ali Kadıoğlu'nun hakkında hapis cezasının bulunması nedeniyle yapılan itiraz sonucu seçim, 2 Haziran günü yeniden yapılmak üzere iptal edildi.

Yeniden yapılan muhtarlık seçimini kadın aday kazandı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu Köyü'nde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçiminin iptal edilmesinin ardından bugün yenilenen seçimi Fatma Kadıoğlu kazandı.
Koçlu Köyü'nde 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtarlığı kazanan Bayram Ali Kadıoğlu'nun hakkında hapis cezasının bulunması nedeniyle yapılan itiraz sonucu seçim, 2 Haziran günü yeniden yapılmak üzere iptal edildi. Daha önce iki dönem muhtarlık yapan Bayram Ali Kadıoğlu'nun yerine aday olan eşi Fatma Kadıoğu, diğer aday Çetin Kocaman ile yarıştı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bugünkü seçimde 751 seçmenden 384'ünün oyunu alan Fatma Kadıoğlu, muhtarlığı kazandı. Çetin Kocaman ise 361 oy aldı. Oy sayımının ardından iki aday yakınlarının arasında çıkan arbede ise jandarma tarafından güçlükle bastırıldı.

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Yeniden yapılan muhtarlık seçimini kadın aday kazandıYeniden yapılan muhtarlık seçimini kadın aday kazandıYeniden yapılan muhtarlık seçimini kadın aday kazandı

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