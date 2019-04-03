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Yeniden yapılan sayımda 6 oy farkla kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:15 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre 79 oy farkla belediye başkanlığını kazanan bağımsız aday Halil Kulak, AK Parti'nin itirazı üzerine yapılan sayımda bu kez 6 oy farkla kazandı.  Sarıveliler ilçesinde 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bağımsız aday Halil Kulak, yüzde 44.79 oranları 1.632 oy, AK Parti adayı ve mevcut başkan Hayri Samur yüzde 42.62'lik oranla 1.553 oy aldı.

Yeniden yapılan sayımda 6 oy farkla kazandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre 79 oy farkla belediye başkanlığını kazanan bağımsız aday Halil Kulak, AK Parti'nin itirazı üzerine yapılan sayımda bu kez 6 oy farkla kazandı.
Sarıveliler ilçesinde 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bağımsız aday Halil Kulak, yüzde 44.79 oranları 1.632 oy, AK Parti adayı ve mevcut başkan Hayri Samur yüzde 42.62'lik oranla 1.553 oy aldı. Kulak, kesin olmayan sonuçlara göre 79 oy farkla başkanlığı kazandı. Bunun üzerine Ak Parti, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtirazın ardından tüm oylar yeniden sayıldıktan sonra aradaki fark 6'ya düştü. Kulak, kesin olmayan sonuçlara göre 6 oy farkla yine başkanlığı kazandı. AK Parti'nin itirazını İl Seçim Kurulu'na taşıyacağı ileri sürüldü.

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