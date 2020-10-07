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Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’ye operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Antalya dahil 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Antalya dahil 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgütün hiyerarşik yapılanmasını halen devam ettirmeye çalıştığı, arasında il imamı, il imam yardımcısı, ilçe imamları, ilçe ablası, ilçe mesulleri ve il eğitim danışmanı bulunduğu bildirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 aylık projeli çalışmalar sürdürülüyor.
Çalışmalar kapsamında örgütün eski yapılanmada olduğu şekilde güncel yapılanma içerisinde de il imamı, il imam yardımcısı, ilçe imamları, ilçe ablası, ilçe mesulleri ve il eğitim danışmanı olarak hiyerarşik yapılanmasını halen devam ettirmeye çalıştığı, şüpheli şahısların deşifre olmamak amacıyla ATM üzerinden kartsız işlemlerle örgütün güncel yapılanması içerisinde yer alan şahıslara maaş ödemesi olarak para transferleri yaptıkları, şahısların FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye kişilerin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak, örgüt içindeki çözülmeyi engelleyerek onları yeniden etkin konuma getirmek, cezaevinde bulunan örgüt üyelerine ve ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla halen faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.
Aynı zamanda, örgüt içerisinde haberleşmeyi deşifre edilmeden sağlamak amacıyla temin edilen örgütsel hatların, örgüt içinde kullanılan gizli haberleşme programlarının yüklenmesi sonrasında örgüt üyelerine dağıtımının yapılarak haberleşmenin bu programlar üzerinden sağlandığı ve gizliliğe azami ölçüde riayet edilerek olası fiziki ve teknik takiplere yönelik tedbir almaya çalıştıkları, aranma kaydı olan örgüt üyelerinin saklanması amacıyla hücre evleri ayarladıkları, il içinde aranma kaydı bulunan şahısların yer değiştirmelerini sağlayarak yakalanmamaları için tedbir uyguladıkları, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan davası devam eden örgüt üyelerinin davalarının seyrini etkilemek ya da ceza almalarını geciktirerek süre kazanmak amacıyla örgüt üyeleri adına örgütle iltisaklı şahıslar aracılığıyla sahte belgeler tanzim ettirildiği belirlendi.
Örgütsel birlikteliği sağlamak amacıyla örgüt üyelerine belirli periyotlarla ziyaretler düzenlendiğini tespit eden polis ekipleri, hemen harekete geçti.

23 şüpheli yakalandı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel Antalya il yapılanmasına yönelik Antalya ile birlikte Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, Denizli, Burdur, Ankara olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında aralarında il imamı, il imam yardımcısı, ilçe imamları, ilçe ablası, ilçe mesulleri ve il eğitim danışmanının bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli yerlere saklanan para ele geçirildi
Ayrıca, soruşturma kapsamında farklı tarihlerde yapılan yakalamalarda ise yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan aramalarda ikametlerde çeşitli yerlere gizlenmiş vaziyette örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen TL/Euro/Dolar cinsinden bir miktar para, 1 kurusıkı tabanca, 19 kurusıkı tabanca fişeği, wifi cihazı, laptop, tablet ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden, yakalanan şüphelilerin haklarında yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi planlanıyor.

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