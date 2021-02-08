Yeniden Yargılanacak Olan Berberoğlu’na Meclis Yolu Açıldı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iki kez hakkında ihlal kararı verdiği Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak. Yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun 17 Eylül 2020’de verdiği ‘‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali yönündeki karara 13 Ekim 2020’de direnmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi 21 Ocak’ta ikinci kez Berberoğlu aleyhinde bir hak ihlali olduğuna hükmetti. Bu sabah da mütalaasını sunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu hükme uyulmasını isteyince mahkeme yeniden yargılama kararı aldı. Öztrak: ‘‘TBMM Başkanı kararı ilk oturumda okutarak arkadaşımızın gasp edilen hakkının iadesini sağlamalıdır’’ Yerel mahkemenin yeniden yargılama kararı vermesinin ardından CHP, 4 Haziran 2020’de milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun derhal TBMM’ye geri dönmesini talep ediyor. Bugün Merkez Karar Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ‘‘14. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Anayasa Mahkemesi’nin ikinci uyarısından sonra… Bu bizim içimizi acıtıyor. Mahkemenin kararının bir an önce Adalet Bakanlığına gelmesi Bakanlığın da bunu TBMM’ye göndermesi gerekir. TBMM Başkanı da bunu ilk oturumda okutarak arkadaşımızın gasp edilen hakkının iadesini sağlamalıdır. Milletin iradesinin daha fazla gasp edilmesine tahammülü kalmamıştır’’ dedi.

TBMM Başkanı ve AKP Grup Başkanı durumu nasıl değerlendiriyor? AKP TBMM Grup Başkan Vekili Bülent Turan da Berberoğlu’nun kararın Meclis’te okutulana kadar milletvekilliği görevine iade edilemeyeceğini söylerken TBMM Başkanı Mustafa Şentop, da bu sabah Antep şehrine ‘gazi’ unvanı verilişinin 100'üncü yıl dönümü anma programı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Süreç ilerliyor. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi o karar başsavcılığa intikal etti savcılık da bunu ilgili merciine iletiyor. Süreç normal seyri içerisinde ilerliyor’’ değerlendirmesinde bulunmuştu. Babacan: ‘‘AYM kendisini hükümete bir hukuk dersi vermek zorunda hissetti’’ Bugün bir görüşme gerçekleştiren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Berberoğlu’nun hak ihlalinin son bulması gerektiğini söylediler. Babacan, ‘‘Anayasa Mahkemesi’nin kararları herkes için bağlayıcıdır. Fakat AYM bunu hatırlatma gereğini hissetti. Adeta kendisini hükümete bir hukuk dersi vermek zorunda hissetti’’ derken Davutoğlu, ‘‘Hukuk hiyerarşisi var. AYM’nin aldığı kararı alt mahkemelerin bekletmesi doğru değil. Türkiye’nin gerçek anlamda adalet reformuna ihtiyacı var’’ ifadelerini kullandı.