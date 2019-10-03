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Yeniden yargılanan arkadaş katiline müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:15 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde 3,5 yıl önce arkadaşını bıçakla öldürmesinin ardından yerel mahkemenin hakkında verdiği 18 yıl hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan sanık, bu kez müebbet hapisle cezalandırıldı

Bursa'da evine davet ettiği arkadaşını ekmek bıçağıyla öldüren sanık, yerel mahkemenin verdiği 18 yıl hapis cezası kararının, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada, müebbet hapse mahkum edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, arkadaşı Hüseyin Altı'yı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Akif Tamtürk hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından incelendi.

Yargıtay, sanığa tahrik indirimi uygulanmaması gerektiği kanaatiyle kararı bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Aynı mahkemede tekrar hakim karşısına çıkan Tamtürk, eski savunmalarını tekrarladı ve cinayeti işlemediğini iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı müebbet hapisle cezalandırdı.

- Olay

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Hüseyin Altı'nın annesi Firdes Altı, uzun süre ulaşamadığı oğluyla ilgili 26 Mart 2016'da İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulunmuştu. Telefon kayıtlarıyla çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Altı'nın kaybolduğu gün Akif Tamtürk ile birçok kez telefonda görüştüğünü tespit etmişti.

Tamtürk, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede, Hüseyin Altı'nın evlenmek istediğini, kendisinin de ona kız bulabileceğini söyleyerek, 44 bin lira para aldığını söylemişti. Paraları eğlence mekanlarında harcadığını anlatan Tamtürk, evine çağırdığı arkadaşını tartışma sırasında bıçakla öldürdüğünü itiraf etmişti.

Cesedi banyodaki küvette parçaladıktan sonra çöp poşetlerine koyup farklı zamanlarda, farklı yerlerdeki çöp konteynerlerine ve yol kenarlarına attığını da anlatan Tamtürk hakkında dava açılmıştı. Sanık Tamtürk, yapılan yargılama sonucunda 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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