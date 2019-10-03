Yeniden yargılanan arkadaş katiline müebbet hapis cezası

Bursa'da evine davet ettiği arkadaşını ekmek bıçağıyla öldüren sanık, yerel mahkemenin verdiği 18 yıl hapis cezası kararının, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada, müebbet hapse mahkum edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, arkadaşı Hüseyin Altı'yı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Akif Tamtürk hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından incelendi.

Yargıtay, sanığa tahrik indirimi uygulanmaması gerektiği kanaatiyle kararı bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Aynı mahkemede tekrar hakim karşısına çıkan Tamtürk, eski savunmalarını tekrarladı ve cinayeti işlemediğini iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı müebbet hapisle cezalandırdı.

- Olay

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Hüseyin Altı'nın annesi Firdes Altı, uzun süre ulaşamadığı oğluyla ilgili 26 Mart 2016'da İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulunmuştu. Telefon kayıtlarıyla çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Altı'nın kaybolduğu gün Akif Tamtürk ile birçok kez telefonda görüştüğünü tespit etmişti.