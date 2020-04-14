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  4. Yeniden yasaklanacağını öğrenince bankalara akın ettiler

Yeniden yasaklanacağını öğrenince bankalara akın ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2020 09:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını öğrenen vatandaşlar, bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Şanlıurfa’da sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından birçok kişi bankalara akın etti. Bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara emniyet güçleri sık sık uyarıda bulundu. Özel ve kamu bankalarının önünde uzun kuyruklar oluşması bir takım tedbirleri de beraberinde getirdi. Banka şubelerinde güvenlik personelleri ve polis, insanlar arasında en az 2 metrelik mesafenin korunmasına yönelik tedbir aldı. Polisler, bazı yaşlılara kimlik sordu ve sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulundu. Ayrıca ekip araçlarıyla banka önlerinde anons yapan polis, virüse karşı yakın temasın sebep olacağı tehlikeleri de anlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Şanlurfa

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