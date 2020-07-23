Yeniden yaygınlaşmaya başladı! İşte ürtikerin nedenleri ve tedavi yöntemleri...

Alerjik reaksiyonlara bağlı olarak gelişen ürtiker, kimi zaman vücudun belirli bir yerinde bazen de tüm vücuda yayılmış bir şekilde kendini gösterebilir. Ürtiker şikayetleri 6 haftadan kısa süreliyse akut ürtiker, daha uzun sürerse kronik ürtiker olarak adlandırılır. Ürtiker nedir, neden olur? Tedavisi nasıldır? İşte bütün merak edilenler…

ÜRTİKER NEDİR?

Yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren ürtiker, uzman doktorlar tarafından takip edilmesi gereken ciddi bir cilt sağlığı sorunudur. Deri üzerinde kızarıklık, kabarma ve kaşıntıya neden olan ürtiker, genellikle 24 saat içinde hiçbir iz bırakmadan kendiliğinden kaybolur. Ürtikerin şiddetlendiği durumlarda anjioödem atakları görülebilir. Anjioödem; göz kapakları, genital bölge, dudak ve ağız içinde ağrılı ödemler şeklinde kendisini gösterir. Bu gibi durumlarda ürtikerin gerilemesi 72 saati bulabilir.

ÜRTİKER NEDEN OLUR?

Ürtikere hem vücut içinden hem de çevresel faktörler tarafından gelebilecek çeşitli uyaranlar neden olur. Bu uyaranları; alerjen madde ve gıdalar, enfeksiyonlar, tiroit hastalığı, yan etkisi güçlü bazı ilaçlar, böcek ısırması, soğuk, sıcak, basınç ve ter gibi fiziki faktörler şeklinde sıralamak mümkündür. Vücudun farklı sebeplerle tetiklenmesi sonucunda kan dolaşımına histamin ve PAF (trombosit aktive edici) salınımı gerçekleşir. Bu durum cilt altında bulunan damarların genişlemesine yol açarak deri üzerinde ürtiker adı verilen döküntülerin ortaya çıkmasına sebep olur.