HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yeniden yaygınlaşmaya başladı! İşte ürtikerin nedenleri ve tedavi yöntemleri...

Yeniden yaygınlaşmaya başladı! İşte ürtikerin nedenleri ve tedavi yöntemleri...

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2020 13:50 | Son Güncelleme

Halk arasında çoğunlukla kurdeşen olarak bilinen ürtiker, deri üzerinde aniden ortaya çıkan, kaşıntının eşlik ettiği kızarıklık ve kabarma ile karakterize edilen bir tür cilt hastalığıdır. Ürtiker neden olur? Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır? Ürtiker hastalığıyla ilgili faydalı olabilecek bilgilerin tamamını sizler için derledik.

Yeniden yaygınlaşmaya başladı! İşte ürtikerin nedenleri ve tedavi yöntemleri...

Alerjik reaksiyonlara bağlı olarak gelişen ürtiker, kimi zaman vücudun belirli bir yerinde bazen de tüm vücuda yayılmış bir şekilde kendini gösterebilir. Ürtiker şikayetleri 6 haftadan kısa süreliyse akut ürtiker, daha uzun sürerse kronik ürtiker olarak adlandırılır. Ürtiker nedir, neden olur? Tedavisi nasıldır? İşte bütün merak edilenler…

ÜRTİKER NEDİR?

Yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren ürtiker, uzman doktorlar tarafından takip edilmesi gereken ciddi bir cilt sağlığı sorunudur. Deri üzerinde kızarıklık, kabarma ve kaşıntıya neden olan ürtiker, genellikle 24 saat içinde hiçbir iz bırakmadan kendiliğinden kaybolur. Ürtikerin şiddetlendiği durumlarda anjioödem atakları görülebilir. Anjioödem; göz kapakları, genital bölge, dudak ve ağız içinde ağrılı ödemler şeklinde kendisini gösterir. Bu gibi durumlarda ürtikerin gerilemesi 72 saati bulabilir.

ÜRTİKER NEDEN OLUR?

Ürtikere hem vücut içinden hem de çevresel faktörler tarafından gelebilecek çeşitli uyaranlar neden olur. Bu uyaranları; alerjen madde ve gıdalar, enfeksiyonlar, tiroit hastalığı, yan etkisi güçlü bazı ilaçlar, böcek ısırması, soğuk, sıcak, basınç ve ter gibi fiziki faktörler şeklinde sıralamak mümkündür. Vücudun farklı sebeplerle tetiklenmesi sonucunda kan dolaşımına histamin ve PAF (trombosit aktive edici) salınımı gerçekleşir. Bu durum cilt altında bulunan damarların genişlemesine yol açarak deri üzerinde ürtiker adı verilen döküntülerin ortaya çıkmasına sebep olur.

ÜRTİKERİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Deri üzerindeki kızarıklık ve kabarmalar ürtikerin en sık görülen belirtileri arasındadır. Cildin kabaran bölgelerinde kaşıntıya eşlik eden yanma hissi ortaya çıkar. Bunun yanı sıra ürtiker hastalığından muzdarip olan bazı kişilerin dudak, göz, ağız içi gibi bölgelerinde şişlikler meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda mutlaka bir dermatoloğa müracaat etmek gereklidir. Semptomlar yaklaşık 24 saat içerisinde ortadan kaybolmakla birlikte benzer şikayetler tekrar gerçekleşebilir.

ÜRTİKER TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIK MIDIR?

Ürtiker kolaylıkla teşhis edilerek tedavi edilebilen bir cilt rahatsızlığıdır. Tedavinin başlayabilmesi için vücudunuzda döküntülere sebep olan uyaranların neler olduğu teşhis edilmelidir. Hastada ürtiker olgusunun olup olmadığına, fiziki muayene ile birlikte çeşitli tanı testlerinin yapılmasıyla karar verilir. İmmünoloji uzmanı, ürtikere neden olan uyaranları belirledikten sonra hastalığın tedavi sürecini başlatır. Ürtiker tedavisinin ilk adımı ilaç tedavisidir. En az 2, en fazla 4 haftalık bir tedavinin ardından şikayetleri devam eden hastalara omalizumab tedavisi önerilir. Omalizumab enjeksiyonu, ürtiker hastalarının çoğunluğunda olumlu sonuç veren bir tedavi yöntemidir. Ürtiker tedavisi kişiye özeldir. Bu sebeple mutlaka alanında uzman bir doktora başvurulması gerekir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'
Bu yazıyı okuduktan sonra bir daha kambur oturmayacaksınız! Zararları saymakla bitmiyor...Bu yazıyı okuduktan sonra bir daha kambur oturmayacaksınız! Zararları saymakla bitmiyor...
2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tırnak üzerindeki beyaz noktaları hafife almayın! Meğer bu anlamlara geliyormuş...

Tırnak üzerindeki beyaz noktaları hafife almayın! Meğer bu anlamlara geliyormuş...

O grup da risk altında! En sık görülen kanser türlerine göre...

O grup da risk altında! En sık görülen kanser türlerine göre...

Bu yazıyı okuduktan sonra bir daha kambur oturmayacaksınız! Zararları saymakla bitmiyor...

Bu yazıyı okuduktan sonra bir daha kambur oturmayacaksınız! Zararları saymakla bitmiyor...

Dikkat! Herkes bu belirtileri ihmal ediyor ama hepsi depresyonun habercisi...

Dikkat! Herkes bu belirtileri ihmal ediyor ama hepsi depresyonun habercisi...

Kaçış sendromu hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Kaçış sendromu hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Stres adet döngüsünü bozuyor

Stres onu da etkiliyormuş! Altında yatan sebep bulunmazsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.