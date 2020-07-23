Yeniden yaygınlaşmaya başladı! İşte ürtikerin nedenleri ve tedavi yöntemleri...

Alerjik reaksiyonlara bağlı olarak gelişen ürtiker, kimi zaman vücudun belirli bir yerinde bazen de tüm vücuda yayılmış bir şekilde kendini gösterebilir. Ürtiker şikayetleri 6 haftadan kısa süreliyse akut ürtiker, daha uzun sürerse kronik ürtiker olarak adlandırılır. Ürtiker nedir, neden olur? Tedavisi nasıldır? İşte bütün merak edilenler…
ÜRTİKER NEDİR?
Yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren ürtiker, uzman doktorlar tarafından takip edilmesi gereken ciddi bir cilt sağlığı sorunudur. Deri üzerinde kızarıklık, kabarma ve kaşıntıya neden olan ürtiker, genellikle 24 saat içinde hiçbir iz bırakmadan kendiliğinden kaybolur. Ürtikerin şiddetlendiği durumlarda anjioödem atakları görülebilir. Anjioödem; göz kapakları, genital bölge, dudak ve ağız içinde ağrılı ödemler şeklinde kendisini gösterir. Bu gibi durumlarda ürtikerin gerilemesi 72 saati bulabilir.
ÜRTİKER NEDEN OLUR?
Ürtikere hem vücut içinden hem de çevresel faktörler tarafından gelebilecek çeşitli uyaranlar neden olur. Bu uyaranları; alerjen madde ve gıdalar, enfeksiyonlar, tiroit hastalığı, yan etkisi güçlü bazı ilaçlar, böcek ısırması, soğuk, sıcak, basınç ve ter gibi fiziki faktörler şeklinde sıralamak mümkündür. Vücudun farklı sebeplerle tetiklenmesi sonucunda kan dolaşımına histamin ve PAF (trombosit aktive edici) salınımı gerçekleşir. Bu durum cilt altında bulunan damarların genişlemesine yol açarak deri üzerinde ürtiker adı verilen döküntülerin ortaya çıkmasına sebep olur.
ÜRTİKERİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Deri üzerindeki kızarıklık ve kabarmalar ürtikerin en sık görülen belirtileri arasındadır. Cildin kabaran bölgelerinde kaşıntıya eşlik eden yanma hissi ortaya çıkar. Bunun yanı sıra ürtiker hastalığından muzdarip olan bazı kişilerin dudak, göz, ağız içi gibi bölgelerinde şişlikler meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda mutlaka bir dermatoloğa müracaat etmek gereklidir. Semptomlar yaklaşık 24 saat içerisinde ortadan kaybolmakla birlikte benzer şikayetler tekrar gerçekleşebilir.
ÜRTİKER TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIK MIDIR?
Ürtiker kolaylıkla teşhis edilerek tedavi edilebilen bir cilt rahatsızlığıdır. Tedavinin başlayabilmesi için vücudunuzda döküntülere sebep olan uyaranların neler olduğu teşhis edilmelidir. Hastada ürtiker olgusunun olup olmadığına, fiziki muayene ile birlikte çeşitli tanı testlerinin yapılmasıyla karar verilir. İmmünoloji uzmanı, ürtikere neden olan uyaranları belirledikten sonra hastalığın tedavi sürecini başlatır. Ürtiker tedavisinin ilk adımı ilaç tedavisidir. En az 2, en fazla 4 haftalık bir tedavinin ardından şikayetleri devam eden hastalara omalizumab tedavisi önerilir. Omalizumab enjeksiyonu, ürtiker hastalarının çoğunluğunda olumlu sonuç veren bir tedavi yöntemidir. Ürtiker tedavisi kişiye özeldir. Bu sebeple mutlaka alanında uzman bir doktora başvurulması gerekir.
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