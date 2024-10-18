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Yenidoğan bebek çetesi skandalına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kan donduran olaya sessiz kalmadılar! "Bu yaratıkların..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.10.2024 12:59
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18 hastanenin yoğun bakım servislerini kiralayarak 12 bebeğin ölümüne sebep oldukları ortaya çıkan yenidoğan çetesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Twitter'da kullanıcılar katliama sessiz kalmadı...

Yenidoğan bebek çetesi skandalına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kan donduran olaya sessiz kalmadılar! "Bu yaratıkların..."

Yenidoğan çetesinin bilinen 18 hastanenin yoğun bakım servislerini kiralayarak 12 bebeğin ölümüne sebep oldukları ortaya çıkması Türkiye'de infial yarattı. '35 yılın en büyük sağlık skandalı' olarak adlandırılan çetenin bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı, ihmalde bulunarak ölmelerine neden olduğu belirlendi.

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Hazırlanan iddianamede çetenin hastaların mevcut durumlarını evrak işlemlerine farklı yansıtarak (entübe olanı entübe olmayan, entübe olmayanı entübe olan, kullanılmayan ilaçları kullanılmış şekilde) gibi yöntemlerle evrak sahteciliği yapıp SGK'ya fatura ettiği, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde ettiği de aktarıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR!

Para için bebekleri katleden yenidoğan çetesine de gerek ünlüler gerekse sosyal medyadaki kullanıcılar tepkiler dinmiyor. Türkiye'yi yasa boğan olayda vatandaşlar duygularını dile getirdi. Hep birlikte 'Lanet okudu'

Sosyal medyada paylaşılan tepkiler...

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Anahtar Kelimeler:
yenidoğan çetesi
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