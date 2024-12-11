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  4. Yenidoğan çetesi Arka Sokaklar'a da konu olmuştu.. Mesut Komiser Şevket Çoruh Savcı Yavuz Engin ile buluştu! O kare sosyal medyayı salladı

Yenidoğan çetesi Arka Sokaklar'a da konu olmuştu.. Mesut Komiser Şevket Çoruh Savcı Yavuz Engin ile buluştu! O kare sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.12.2024 13:18
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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yargılanması devam ediyor. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bu skandal olay Arka Sokaklar dizisine de konu olmuş ve o sahneler çok konuşulmuştu. Dizinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh Savcı Yavuz Engin ile buluştu. O kare sosyal medyada gündem oldu...

Yenidoğan çetesi Arka Sokaklar'a da konu olmuştu.. Mesut Komiser Şevket Çoruh Savcı Yavuz Engin ile buluştu! O kare sosyal medyayı salladı

Yenidoğan Çetesi ile ilgili ortaya çıkan detaylar tüm Türkiye’nin adeta kanını dondururken, yürüttüğü soruşturma ile çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin, kamuoyundan büyük takdir kazanmıştı.

Çete üyeleri tarafından makamında tehdit edilen Savcı Yavuz Engin, odasına kurulan kamera düzeneğiyle tehdidi kayıt altına almış ve , sonrasında da çeteye operasyon gerçekleştirmişti.

yavuz engin

Savcı Yavuz Engin, tehdidine boyun eğmediği Mustafa Kemal Zengin’i ters kelepçelenmiş halde adliyeye getirilirken izlemiş ve o karesi uzun süre gündem olmuştu.

arka sokaklar

ARKA SOKAKLAR'DA DA İŞLENMİŞTİ

Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu Yenidoğan Çetesi skandalı son olarak Arka Sokaklar dizisine de konu edilmiş ve o sahneler sosyal medyada TT olmuştu.

ŞEVKET

Savcı Yavuz Engin, Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh ile bir araya geldi. Savcı Engin, o anları sosyal medya sayfasında yayımladı. Engin ve Çoruh'un bu karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Anahtar Kelimeler:
Şevket Çoruh arka sokaklar
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