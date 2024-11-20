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Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün: 'Hesap hareketleri' sorusuna çarpıcı yanıt: "Motivasyon içindi"

20.11.2024 15:23
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Türkiye'nin kanını donduran Yenidoğan Çetesinin davası devam ediyor. Mahkeme başkanı çetenin tutuklu sanıklarından hemşire Cansu Akyıldırım'a "Bu da bir seksen, seksen iki oluyor, sonra doksan sekiz oluyor. Artık ben bıraktım, ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın." şeklinde yer alan konuşmasını sordu. Akyıldırım'dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Ayrıca hesap hareketleriyle ilgili gelen soruya Akyıldırım 'motivasyon için' yanıtı verdi.

Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün: 'Hesap hareketleri' sorusuna çarpıcı yanıt: "Motivasyon içindi"

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada savunmalar alınıyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmanın üçüncü gününe, organize suç örgütü elebaşı doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 42 sanık ile avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Çok sayıda avukat ve basın mensubunun takip ettiği duruşmada, sanıkların savunmaları alınıyor.

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ŞAHSINA GÖNDERİLEN PARALAR SORULDU

Tutuklu sanıklardan hemşire Cansu Akyıldırım, Medisense şirketinden kendisine gönderilmiş paralara ilişkin şunları söyledi:

"Hasta danışmanlığı aldığımız bir yerdi. Ekibe motivasyon amacıyla gönderilen paralar var. Medisense şirketinden Fırat bey bana aylık olarak toplu para atar, ben de bu parayı hemşirelere, kıdemine göre motivasyon amaçlı dağıtırdım."

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DENEYİM ÖNLEMİ

Çalıştığı hastanede yoğunluk durumlarında nöbet için dışarıdan hemşireler aldıklarını belirten Akyıldırım, sigortasız oldukları için denetim sırasında bu hemşirelerin hastaneden çıkarılmasını istediğini söyledi.

Akyıldırım, "Dış nöbetçilerin diplomaları, mezuniyet durumları elimizde olmadığı için söyledikleri kadarını biliyorduk." dedi.

Mahkeme başkanının, mezuniyet durumlarını bilmedikleri kişileri nasıl çalıştırdıklarını sorması üzerine Akyıldırım, "Bilmiyorum, nöbet listelerini de ben ayarlamıyorum." diye cevap verdi.

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Doktor Fırat Sarı'yı 2019'dan beri tanıdığını ve Reyap Hastanesi'nde beraber çalıştıklarını belirten Akyıldırım, "Bu zamana kadar maaşlı çalıştım. Herhangi bir maddi çıkar elde etmedim. Örgüt-çete varlığını asla kabul etmiyorum. Varsa bile üye değilim. 7 aydır tutukluyum. Dosya medyada çok dallanıp budaklandı. Böyle bir dosyada adım geçtiği için çok üzülüyorum. Fırat Sarı ile 3 yıl kadar ilişkimiz oldu." şeklinde konuştu.

"FIRAT BEY BAZI DOSYALARDA DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZI İSTİYORDU"

Tutuklu sanık hemşire Çağla Durmuş da ortada bir örgüt olduğunu düşünmediğini, "dolandırıcılık" suçunu da kabul etmediğini söyledi.

Maaşlı çalışan olduğunu belirten Durmuş, hiçbir hastayı ihmal edecek, ölümüne neden olacak bir davranışta bulunmadığını savundu.

Mahkeme başkanı, sanık Durmuş'a, telefon görüşmelerine ilişkin tapelerde, "Bu da bir seksen, seksen iki oluyor, sonra doksan sekiz oluyor. Artık ben bıraktım, ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın." şeklinde yer alan konuşmasını sordu.

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Durmuş, bu konuşmada monitör düzensizliğinden ve düşünmeyi bırakmaktan bahsettiğini öne sürdü.

Hasta sayıları fazla, hemşire sayıları az olduğu için, daha önce yenidoğanda çalışmış hemşireleri desteğe çağırdıklarını anlatan Durmuş, "Fırat bey bazı dosyalarda değişiklik yapmamızı istiyordu. 'Hastayı entübe göster' diyordu. Kazanç için. Doğrusu, hasta neyse onun yazılmasıdır." ifadelerini kullandı.

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KADIN AVUKATIN TEPKİSİ

Çağla Durmuş'un savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi. Bu sırada izleyici kısmında oturan bir kadın avukat, "Dursun Eryılmaz, öldürdüğün bebeğin annesiyim" diyerek, bir sanığa seslendi.

Duruşmaya verilen aranın ardından, sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sanık mahkeme yenidoğan çetesi
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